撞爛＝不安全？網酸國產車鋼材太軟 內行翻數據打臉：不碎才恐怖

日前mobile01論壇有網友討論一起國道事故，畫面中，後方的國產轎車車頭大面積凹陷、水箱罩與引擎蓋嚴重潰縮，幾乎面目全非；相較之下，被追撞的前車休旅車後保桿僅有輕微擦傷，外觀近乎無損。

強烈的視覺反差引發熱議，不少偏向感性的網友直呼這是「鋁罐撞鐵罐」，質疑某些車款鋼材偷工減料。然而，針對這類「後車爛、前車好」的道路撞擊實測，汽車結構專家國王車訊與第一線車評紛紛出面反駁，直言「沒知識的人才會單看車輛外觀變形量」，強調現在造車科技的核心保命關鍵，其實是隱藏在車體結構中的以柔克剛美學——「潰縮區（Crumple Zone）」。

針對該起車禍，內行網友與車體工程師點出，單看照片論斷安全性有失公允。首先，在相近級距的碰撞中，「後車受損往往比前車嚴重」是物理常態。

再者，當轎車追撞前方底盤較高的休旅車時，後車在緊急煞車的慣性下會產生「車頭下沉、前車尾上揚」的現象。此時，後方轎車等於是用結構最脆弱、最軟的「引擎蓋與水箱罩」，去硬頂前方休旅車內嵌高強度鋼樑的堅固後保桿，這在物理上被稱為「潛艇效應」。在這種受力點不對等的情況下，無論是哪種品牌的轎車，車頭外觀都會呈現極為慘烈的受損狀態。

為了破解大眾對「新車越做越軟」的迷思，專家回顧了汽車安全發展史。數十年前的老車工法確實偏向硬碰硬，例如被譽為汽車界「3310（源自Nokia 3310手機堅固耐用）」的瑞典坦克老 Volvo，然而隨著科學進步，車廠發現車體不變形，撞擊時產生的巨大G力就會直接傳導到車內乘客的內臟與骨骼，造成致命的二次傷害。

汽車結構的基本原理源自牛頓第二運動定律（力＝質量 × 加速度）。「潰縮區」的作用，就是透過結構的凹折來「延長車輛撞擊後完全停止的時間」。當碰撞時間被拉長，車內乘客所承受的衝擊力道就會呈斷崖式大幅減少。

現在的汽車製造商在設計車體時，會採取精準的「分區剛性」策略： Safety Zone（不可潰縮安全區）： 乘客所在的客艙、A柱、B柱到車門四周，均採用超高強度的熱沖壓鋼材打造，確保在強大撞擊下結構依然保持完整，捍衛車內乘客的生存空間。 Crumple Zone（可潰縮緩衝區）： 位於不坐人的車頭與車尾（如引擎室、行李廂）。車廠在此處會使用強度較低的鋼材，並刻意在縱樑結構上設計「潰縮摺痕」。當猛烈撞擊發生時，這些鋼材會像手風琴一樣依序凹折壓縮，主動當作擋箭牌來吸收巨額能量。

因此，評估一台車安不安全，真正的指標是看「A柱是否變形」與「車室是否完整」，而非外觀零件的破損程度。國際主流的第三方撞擊測試機構（如歐盟 Euro NCAP、台灣 TNCAP），在評估五星安全成績時，測試的是假人身上傳感器所承受的傷害值，絕非車體外觀的完整度。如果盲目追求車頭無損，導致撞擊能量無法釋放，最終恐釀成「車子沒爛，人卻震死」的車在人亡悲劇。