26歲澎湖混血正妹紅到國際！登Netflix荒野求生「徒手抓魚」驚豔觀眾

來自澎湖的混血女孩莊麗雅（Leiya Pillitteri）近期參加美國Netflix高人氣生存實境節目《終極生還組》（Outlast The Jungle），在巴拿馬的荒野森林中與其他15名參賽者展開求生挑戰，爭奪高達100萬美元的獎金。莊麗雅的精彩表現，不僅讓台灣觀眾驕傲，更成為社群媒體上的熱議話題。

根據臉書社團「澎湖即時新聞網」，莊麗雅出生於澎湖大城北，父親是義大利裔美國人，母親則是道地的澎湖人。她幼年時期在澎湖念明園幼兒園、文澳國小及中正國中，後來移居美國，先在緬因州完成高中學業，隨後定居田納西州。現年26歲的她，不僅擁有義大利風情的外貌，還多才多藝，會彈鋼琴、拉小提琴，甚至掌握了徒手抓魚和荒野求生的技能。

在《終極生還組》中，莊麗雅被分配至C組，與其他3名男性及1名女性組員共同面對各種生存挑戰。節目中，她展現出冷靜的判斷力與過人的求生技能，儘管面臨同組男性隊友的「霸凌」，她依然堅持下來，贏得觀眾一致讚賞。她在節目中以澎湖人的身分自我介紹，更在個人社群平台分享澎湖著名景點「摩西分海」的照片，讓家鄉澎湖風光走向國際。

莊麗雅的表現引發台灣網友熱烈討論。「澎湖即時新聞網」發布她參賽的消息後，吸引大量網友留言支持，有人稱她為「澎湖之光」、「台灣之光」，並讚嘆她的美貌與才華兼具。也有網友表示：「徒手抓魚太厲害了，我只能徒手抓雞排」、「昨天我一口氣看完了節目，真的超酷！」

莊麗雅的母親至今仍常往返於澎湖與美國之間，而莊麗雅對家鄉的熱愛也表露無遺。她的親友紛紛表示驕傲與感動，一位親戚更留言：「麗雅好棒！到了美國心還是懷念澎湖長大的地方。」