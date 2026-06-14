出國一看就知道是台灣人 他曝後背包兩側必放「2物品」網共鳴

你的後背包兩側的網袋都拿來裝什麼？一名網友近日在Threads分享自己的觀察，表示發現許多背著後背包的人，兩側口袋經常是一邊放雨傘、一邊放保溫杯，讓他忍不住好奇這究竟是北台灣特有現象，還是全台灣大部分人的共同習慣。貼文曝光後迅速引發大量討論，不少人看完都直呼完全說中自己的日常配置。

許多網友留言表示，這樣的習慣其實從學生時代就開始養成，「這個標配應該是上國小背書包就開始了，一邊是水壺，一邊是折疊傘」、「台灣鄉民表示環保水杯、折疊傘大概從學生時期開始就是標準配備」；還有人笑說「出國看到這個裝備，就是台灣人的tag」。

也有人解釋這樣的實用性高，「這兩個放外面比較方便隨時拿取，而且就算濕了也比較不會影響到裡面的東西」、「沒有這兩個空間的後背包我可是不買的」，認為側袋設計本來就是為了放置需要頻繁取用的物品。

對此，有網友驚訝「我以為全世界都這樣，原來是台灣人才這樣嗎」。另外，也有人好奇那兩格除了水壺、雨傘，其他人還會拿來裝什麼，其他人回覆「有時候我身上有垃圾，找不到垃圾桶時，會塞在背包一邊的口袋」、「我是不常帶傘出門，所以一邊水壺一邊放鑰匙」。