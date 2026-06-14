妹子吃鼎泰豐力推這道菜 一票老饕點頭：沒吃過更好吃的

炎炎夏日正是吃筍的季節，一名女網友近日在Threads分享自己到鼎泰豐用餐的照片，並幽默寫下「一個人吃鼎泰豐還點冷筍沙拉，拜金女的稱號我先幫各位姐妹擋下了」，直呼筍子又嫩又甜，非常好吃，已經決定下次還要再點。從她分享的照片可見，除了冷筍沙拉外，桌上還有紅油抄手、麵食以及小籠包等餐點。

原PO後續也在留言區補充，店員幫忙將紅油抄手改成小份量，但她轉頭立刻加點了一碗酸辣湯。貼文曝光後迅速引發討論，累積超過45萬人次瀏覽與數千次轉發，也讓原PO忍不住打趣表示，「這個轉發我好擔心下禮拜就沒有冷筍沙拉可以吃了（焦急）」。

不少吃過的人也紛紛留言力挺這道招牌小菜，「那個冷筍真的是我吃過最好的吃的筍子」、「真的沒有吃過比鼎泰豐還好吃的，品質還這麼穩定」、「夏天吃冷筍沙拉，冬天就要吃豆苗蝦仁」、「苦瓜也超級好吃」、「小菜都很好吃，我懷孕的時候最愛泡菜，下次換點筍子」。

也有人分享自己的私房菜單，「我一個人去吃會點糖醋排骨，如果你想省錢千萬不要點，吃了回不去」、「推薦冬天一定要點炒豆苗，超好吃」。

除了老饕推薦外，也有不少從未嘗試過的人被照片燒到，「請問拜金女冷筍一份多少錢？謝謝」、「冷筍沙拉看起來真的值得當一下拜金女」、「還沒吃過鼎泰豐，這個筍子好吸引喔」。

農糧署近日也分享夏季挑選綠竹筍的小技巧，指出每年6月至8月正是綠竹筍盛產期。由於綠竹筍含水量高、熱量較低，且富含膳食纖維，不論涼拌、煮湯或快炒都相當適合。想挑到鮮甜爽脆的綠竹筍，可以記住「白、彎、短、肥」四字訣，其中切口要呈現水嫩白皙狀態，且沒有異味或腐敗味道。

農糧署進一步說明，好的綠竹筍通常外型呈牛角般彎曲，筍體不宜過長，且基部要肥厚結實、筍殼排列緊密。此外，筍尖若沒有出青變綠，也較不容易出現苦澀味。農糧署也補充，綠竹筍生長時受到背地性影響，會向上彎曲形成特殊牛角形狀，因此這種外觀反而是辨識新鮮綠竹筍的重要特徵之一。