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世界盃魅力太強！球迷秒辭職衝世足 網讚：為夢想respect

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界盃足球賽正式開踢，一名網友在Threads興奮分享自己為了看球賽離職的影片。 示意圖／ingimage
2026世界盃足球賽正式開踢，一名網友在Threads興奮分享自己為了看球賽離職的影片。 示意圖／ingimage

2026世界盃足球賽正式開踢，除了場上賽事受到矚目，不少球迷也為了親臨現場做足準備。一名網友近日在Threads發文興奮表示，「是哪個幸運鬼要辭職去看世足？就是我！梅西我來了」。

原PO在貼文附上自己拍攝的離職單影片，畫面中可見離職原因欄位清楚寫著「看世足」，毫不掩飾自己想親臨現場看球賽的決心，貼文曝光後迅速吸引超過47萬人次瀏覽。

貼文引發大批網友留言討論，不少人對原PO的行動力表示佩服，紛紛寫下「票價超貴，為了夢想respect」、「看世足回來，會找到更好的工作」、「以前有個同事寫『回家種田』」、「今日你最威」、「朋友，能替我幫在現場梅西加油嗎？」

另外也有不少曾親臨大型足球賽事現場的球迷分享自身經驗，「之前在德國看過C羅（葡）跟姆巴佩（法）的對決」、「這種歐洲級、世界級的足球賽，在現場看真的超級刺激！真的是人生體驗」、「2020抽到歐洲盃要去看C羅，結果疫情來了不能去，一輩子遺憾」、「上次我也是為了C羅，直接2天1夜，買機票、球賽門票去新加坡看比賽，真的值得」。

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