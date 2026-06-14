系出同門！林氏璧曝東京車站與台大醫院、西門紅樓歷史連結

到韓國自由行入住民宿、公寓型住宿時，除了交通與景點安排，住宿安全問題也不容忽視。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享一則在社群上看到的案例指出，有旅客在釜山旅遊期間，退房當天因距離正式退房時間還有一段時間，便將行李留在房內，打算先到附近吃早餐再回來收拾。出門時遇到自稱是下一組房客的人，詢問能否提前進房參觀，但因當時尚未退房，因此婉拒。

2026-06-14 13:02