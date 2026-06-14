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系出同門！林氏璧曝東京車站與台大醫院、西門紅樓歷史連結

聯合新聞網／ 綜合報導
林氏璧近日分享，其實不少人可能從未仔細注意過東京車站被稱為「中央玄關」的大門。 示意圖／ingimage
林氏璧近日分享，其實不少人可能從未仔細注意過東京車站被稱為「中央玄關」的大門。 示意圖／ingimage

多數旅客造訪東京車站時，往往專注於轉車、購物或拍攝紅磚站舍外觀，不過旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧近日分享，其實不少人可能從未仔細注意過東京車站丸之內站舍的正門口。這座被稱為「中央玄關」的大門，平時並不對一般旅客開放，主要提供日本皇室成員以及國賓使用，因此一般民眾進出車站時，大多是利用丸之內北口或丸之內南口。

林氏璧表示，自己一直覺得東京車站丸之內站舍正門與台大醫院西址門診大樓的大門有幾分相似，因此總有一種特別親切的感覺。他也提到，東京車站於1914年12月20日正式啟用，由日本第一代建築師辰野金吾設計。辰野金吾曾赴英國留學，將英國磚造建築與歐洲古典風格融合，創造出獨具特色的建築樣貌，並留下許多代表性作品。

根據林氏璧介紹，辰野金吾的建築特色主要體現在紅磚外牆與灰白色水平飾帶的搭配，形成鮮明且具辨識度的風格。除了東京車站之外，日本銀行本店以及大阪、京都分行等建築，也都是他的代表作之一。這些作品至今仍是日本近代建築發展的重要見證，也讓辰野金吾成為日本建築史上極具代表性的人物。

林氏璧進一步指出，辰野金吾的學生近藤十郎後來將這種建築風格帶到台灣。為了適應台灣炎熱潮濕的氣候，近藤十郎在設計台大醫院舊館時，加入大量柱廊與拱形門窗，不僅強化採光與通風效果，在當時也相當前衛。此外，包括建國中學紅樓與西門紅樓，也都出自近藤十郎之手，因此意外讓台灣與東京車站之間有了一段建築上的連結。

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