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赴韓旅遊注意！他外出吃飯回房驚見1幕 粉專提醒門鎖密碼最好更換

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專分享有旅客在釜山旅遊期間，退房當天因距離正式退房時間還有一段時間，便將行李留下出門，沒想到回房後下一組旅客已經在房內。 示意圖／ingimage
旅遊粉專分享有旅客在釜山旅遊期間，退房當天因距離正式退房時間還有一段時間，便將行李留下出門，沒想到回房後下一組旅客已經在房內。 示意圖／ingimage

韓國自由行入住民宿、公寓型住宿時，除了交通與景點安排，住宿安全問題也不容忽視。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享一則在社群上看到的案例指出，有旅客在釜山旅遊期間，退房當天因距離正式退房時間還有一段時間，便將行李留在房內要去吃早餐再回來收拾。出門時遇到自稱是下一組房客的人想提前進房參觀，但因當時尚未退房因此婉拒。

沒想到該名旅客用餐結束返回住宿處後，打開房門竟發現下一組房客已經進入房間，甚至坐在裡面使用電腦。粉專表示，看到這類情況確實令人感到不安，也再次凸顯韓國部分住宿型態存在的安全疑慮。由於不少旅客赴韓自由行時，會選擇入住Airbnb、民宿或公寓式住宿，而這類場所與台灣常見飯店最大的差異之一，就是多半採用電子密碼鎖管理。

粉專指出，在韓國除了飯店、旅館多使用房卡外，許多民宿、公寓甚至一般住宅，都是透過電子密碼鎖進出。入住前房東通常會直接提供大門及房間密碼，旅客抵達後自行輸入即可入住，雖然對深夜抵達或不方便與房東面交鑰匙的人來說相當便利，但也衍生出密碼管理問題。例如前一組房客是否仍記得密碼、下一組房客是否過早取得密碼，或是房東是否每次入住後都有更換密碼，都是旅客平時較少注意的細節。

粉專也分享自身經驗，曾入住東大門某間民宿兩次，意外發現房間密碼規則過於簡單，前面三碼幾乎固定，最後一碼甚至與房號相關，因此容易推測其他房間密碼。對此，粉專建議若入住後有安全疑慮，可先禮貌詢問房東是否能於住宿期間更換密碼，但切勿自行修改，以免影響清潔或入住安排。

此外，即使更換密碼，部分電子鎖仍可透過感應卡開門，因此護照、現金、筆電等重要物品仍建議隨身攜帶，或至少集中放入上鎖行李箱，以降低風險。

韓國 自由行 釜山

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