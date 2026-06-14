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「外國月亮沒有比較圓」 德國人目睹北捷1暖心服務險淚崩：從沒見過

聯合新聞網／ 綜合報導
居住在台灣的德國人克里斯（Chris）分享，台北捷運對視障旅客的協助服務非常完整，貼心程度讓他相當震撼，不禁直呼：「這樣的場景，我在德國從沒見過！」聯合報系資料照／記者楊正海攝影
居住在台灣的德國人克里斯（Chris）分享，台北捷運對視障旅客的協助服務非常完整，貼心程度讓他相當震撼，不禁直呼：「這樣的場景，我在德國從沒見過！」聯合報系資料照／記者楊正海攝影

不少外國人來台後，對台灣大眾運輸留下深刻印象。近日，居住在台灣的德國人克里斯（Chris）分享，他在台北車站目睹捷運人員協助一名視障旅客搭車，從進站到出站都有專人接力引導，貼心程度讓他相當震撼，不禁直呼：「這樣的場景，我在德國從沒見過！」

德國人克里斯近日在「不要鬧工作室」YouTube影片中分享，他在台北車站看到捷運工作人員協助一名視障人士搭乘捷運，不只一路陪同上下樓梯，還細心將手護在對方身後，避免對方不慎後仰跌倒，這個畫面讓他相當感動，也讓他想起遠在德國、視力幾乎喪失的爺爺。

他表示，台北捷運對視障旅客的協助服務非常完整，視障旅客只要先告知目的地，站方就會安排人員引導進站、搭車，等列車抵達後，也會有另一名工作人員提前在月台等候，接手協助旅客出站。克里斯坦言，自己在德國幾乎沒有看過這樣的服務，「這差點讓我淚崩」。

除了視障協助服務，克里斯也分享，許多台灣人對德國有「交通準時」的印象，但實際上德國鐵路經常誤點；相較之下，台灣高鐵與捷運的準點率，反而讓他印象非常深刻。克里斯也注意到，台灣捷運站與火車站普遍設有排隊等待線，多數乘客上下車時都會照著動線排隊，相當有秩序；反觀德國，月台上較少類似設計，乘客通常是直接上下車，排隊觀念沒有台灣這麼明顯。

此外，台灣捷運禁止飲食，也讓車廂與月台大多能維持乾淨整潔。克里斯指出，在德國，即使部分車站有禁止飲食的規定，仍常有人沒有遵守。節目主持人強尼也分享，過去曾在德國杜塞道夫搭乘有軌電車前往足球場時，看到不少球迷在車上飲食，和台灣捷運的氛圍很不一樣。克里斯也提到，德國部分大型車站周邊治安與環境較複雜，例如法蘭克福火車站周邊，就常被形容成「殭屍區」，相較之下，他認為台灣多數火車站與捷運站周邊環境安全、秩序良好，讓人搭乘大眾運輸時更安心。

克里斯最後也喊話台灣人，「外國的月亮真的沒有比較圓，請相信你們的制度和系統，有自信，你們是很棒的」。

北捷 捷運 德國 台北捷運 YouTube 台北車站

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