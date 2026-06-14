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南韓7萬好評 台人飛濟州島1熱門景點卻傻眼：到底來幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國濟州島吸引不少外國遊客。圖／新華社
韓國濟州島吸引不少外國遊客。圖／新華社

不少人出國旅遊前，都會先查景點評價、排行與網友推薦，不過有些在當地人眼中大受歡迎的景點，對外國旅客來說，感受卻可能完全不同。粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日分享，濟州島知名景點「山茶花之丘」在韓國相當受歡迎，光是在NAVER地圖上的評論數就高達7.2萬多則，沒想到實際走訪後，卻讓他們忍不住滿頭問號。

「不奇而遇Steven & Sia」昨（13日）在臉書發文表示，這次前往濟州島前，特地安排了「山茶花之丘」（Camellia Hill，카멜리아힐）這個景點，原因是出發前查資料時，發現許多韓國人都非常推薦。更讓他驚訝的是，山茶花之丘在NAVER地圖上的評論數高達7.2萬多則，甚至比濟州老牌景點「Osulloc茶博物館」的3.2萬多則還要高出許多，因此讓他們相當期待。

不過實際到訪後，他坦言或許是原先期待太高，走完整個園區後，感受和想像中有些落差。雖然園區很大，也看得出來園方有用心維護，但他們逛完後只覺得，這裡似乎和台灣一些私人花園、休閒農場沒有太大差別，甚至一度懷疑「最漂亮的地方是不是還沒到？」

更讓他印象深刻的是，同一個園區內，韓國遊客與台灣遊客的反應幾乎完全相反。他表示，沿路不斷聽到韓國人稱讚「真的好漂亮」、「這裡拍起來也太美了吧」，每一組人都拍得相當開心；但另一邊聽到的中文反應，卻多半是「就這樣？」、「這邊到底特別在哪裡？」、「還是我們方向沒走對？」

粉專也分享，當時聽到旁邊一對台灣夫妻的對話，太太直接對先生說，「你去那邊隨便拍一下，拍完就走，有照片就好，代表我們來過了。」結果拍完後，夫妻倆還互看一眼說，「我們到底來這邊幹嘛？」

粉專認為，這或許反映出台灣人與韓國人對「美」的標準不同，韓國人似乎很喜歡環境整理得漂亮、氛圍舒服、適合拍照的景點；但對台灣旅客來說，難免會覺得「我都特地飛到濟州了，你卻給我看這個？」

至於山茶花之丘到底值不值得去？粉專表示，如果本身喜歡拍照，也喜歡花園系景點，這裡仍然適合安排；但若期待的是濟州那種壯觀、一眼就會讓人驚呼的自然景色，可能就會和他們一樣，逛完後感到疑惑。

不過他也補充，這次感受不佳，可能也和造訪季節有關，若是在山茶花、繡球花或其他花季盛開時前往，或許會有完全不同的感受。以這次實際走訪經驗來說，山茶花之丘並不是不好看，只是對部分台灣旅客而言，可能沒有想像中那麼驚豔。

貼文曝光後，不少網友也有共鳴，紛紛留言表示，「對，我覺得最浪費錢、浪費時間的地方！終於有人發文了」、「還好我們沒去」、「不如去竹子湖」、「所以我直接跳過這個行程了」、「濟州島海邊比較美」。

不過，也有網友持不同看法，認為造訪季節才是關鍵，「這個季節是去看繡球花，如果繡球花還沒盛開，或是已經到尾聲，當然就沒有這麼漂亮了」、「10月的粉黛亂子草還有冬天的山茶花都很美」、「季節不太對，山茶花季是真的超級美」。

事實上，山茶花在韓國又被稱為冬柏（동백），是濟州島冬季常見的代表性花卉之一。山茶花之丘園區內種植多種山茶花，約有6千棵，並設有野生花區、草坪廣場、生態蓮花池等景點，也提供住宿設施。山茶花花期約從11月下旬至隔年3月，其中以12月至1月最盛開。山茶花之丘全年無休，但入場費與開放時間會依季節有所不同，建議旅客出發前先確認最新資訊。

濟州島 韓國 台灣

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