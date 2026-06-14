美籍網紅對統一發票「336張全摃龜」崩潰 網揪1關鍵：沒中是日常

每兩個月開獎一次的統一發票，是台灣人生活中的小確幸。近日，在台灣生活、擁有百萬訂閱的美國籍網紅YouTuber夫妻檔莫彩曦（Hailey）與阿登（Adam），特別拍片記錄兩人對發票的初體驗。沒想到，夫妻倆辛苦蒐集了多達336張紙本發票，最後的開獎結果卻讓他們當場傻眼。

莫彩曦與阿登在影片中拿出一大疊在台灣累積的紙本發票，數量高達336張。由於阿登過去曾幸運中過兩張200元，兩人一開始信心滿滿、情緒高昂，希望能親自體驗台灣獨有的對獎樂趣。

然而，隨著發票一張張被核對、淘汰，現場氣氛逐漸變得緊張又失落。過程中，其中一張發票的末三碼赫然出現「259」，讓莫彩曦一度以為中獎而興奮得大聲尖叫，不料仔細核對官方中獎號碼後，才發現竟然「只差一號」，讓兩人瞬間從驚喜跌入谷底，崩潰直呼不可思議。最後核對完畢，336張發票全數槓龜，連最基本的200元小獎都沒拿到，讓阿登無奈自嘲運氣太差，但隨後也樂觀笑喊：「下下個月我們再試一次！」

這段寫實又逗趣的對獎過程曝光後，瞬間引發大批網友強烈共鳴，紛紛留言安慰：「沒事的！台灣人每兩個月都會經歷一次這種大型集體失落」、「發票沒中是日常，中獎才是驚喜」、「這才是最道地的台灣生活日常！」更有人表示，自己曾連續兩年多一張都沒中過，要他們別太氣餒。

也有不少內行人熱心指路，強烈建議莫彩曦夫妻倆「趕快改用雲端發票載具」。網友們一針見血地指出：「發票印出來，等於直接放棄了雲端專屬獎的資格！」

內行人解釋，紙本發票的中獎機率本來就低，尤其近年不少網友感嘆在增額獎項取消、預算調整後，紙本發票越來越難中。若改用雲端發票載具，除了能照常核對一般的統一發票獎項之外，還能額外自動參加財政部專門設立的「雲端發票專屬獎」（包含100萬元、2000元、800元及500元等獎項），等於讓每張發票都擁有「雙重對獎機會」，中獎機率大增。