世足賽開踢台灣沒熱度？ 網曝「4大原因」：有麥當勞差很多

四年一度的體育盛事「世界盃足球賽」正式點燃戰火，有眼尖網友發現，今年台灣社群上的討論度與熱度似乎大不如前，街頭也少見以往鋪天蓋地的周邊商品與觀賽氛圍。貼文曝光後，立刻勾起無數網友共鳴，歸納出導致今年世足在台「冷清清」的4大關鍵主因。

近日，一名網友在Threads上發文疑惑表示：「世界盃足球賽即將開踢，怎麼台灣沒啥熱度？」他更幽默直言，在台灣人的記憶裡，世足賽的開賽氣氛，往往要等到「麥當勞再次拿出那套隨餐附贈、難洗又易破的陳年老杯大堂經理（世足玻璃杯）」時，儀式感才會真正到位。

這段充滿畫面感的文字，瞬間釣出大批網友留言淚推：「我家當時買大麥克送的，現在只剩一個」、「那套我有全套，但幾年下來都摔破了」、「真的！以前拿到那個杯子才覺得世足來了」。

除了懷念過去連鎖速食店的經典行銷外，許多理智的內行網友也進一步剖析，點出今年台灣世足熱度遲遲未爆發的4大核心原因：

1.行銷聲量與周邊大減：過去幾屆每逢世足，不只麥當勞會推出主題玻璃杯與限定包裝，各大品牌也會鋪天蓋地推出聯名，但今年各大通路與運彩的「故事行銷」力道明顯降低，導致民眾缺乏感官刺激。

2.觀賽時差過大：本屆賽事許多關鍵場次的轉播時間，恰好落在台灣的清晨或白天，正值多數上班族與學生需要工作、上課的時間，使得大眾根本無法跟隨賽程即時狂歡。

3.本土足球文化尚未普及：網友直言，台灣人平時的主流運動並非足球，在日常缺乏足球土壤的環境下，對於不盛行足球的國家來說，往往需要時間發酵。

4.小組賽事尚未進入高潮：目前世界盃仍處於小組賽剛開打的階段。不少球迷直言：「台灣的世足熱度通常都要等到淘汰賽才開始，等開始踢，你去附近彩券行逛一圈就知道。」

雖然社群大盤看似冷清，但熱愛看球的網友們也大方透露，如果真的想在台灣體驗熱血的觀賽氣氛，此時前往美式連鎖餐廳（如TGI FRIDAYS）依舊是不錯的選擇，那裡的現場大螢幕轉播與集體歡呼，最能找回當年徹夜看球的感動。多數民眾也預期，隨著賽事推進至更激烈的淘汰賽階段，搭配台灣運彩的推波助瀾，街頭與彩券行的看球熱潮仍有望逐漸回溫。