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下班累癱不想開火？網推煮泡麵神技：麵體更Q還可少洗餐具

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享「微波爐懶人料理法」，不僅4分鐘就能將泡麵快速上桌，還能免去清洗大量鍋具的麻煩。圖／聯合報系資料照
有網友分享「微波爐懶人料理法」，不僅4分鐘就能將泡麵快速上桌，還能免去清洗大量鍋具的麻煩。圖／聯合報系資料照

每當結束疲憊的一天回到家，許多上班族常累到連開火煮飯的力氣都沒有。近日，一名女網友分享一招「不用開火」的懶人烹飪神技，只要將泡麵、生肉片、青菜與雞蛋通通丟進碗裡，利用「蒸烘烤微波爐」加熱，就能在短短幾分鐘內端出一碗美味鍋燒麵。貼文曝光後，引發網友熱烈迴響。

該名女網友在Dcard發文表示，下班回家累到不想開火，剛好在網路上看到有人分享微波爐料理，便決定利用自家冰箱現有的食材實測。她將水、調味粉包與泡麵放入碗中，接著鋪上青菜、生肉片並打入一顆雞蛋。

原PO隨後大方公開實測成功的黃金參數：使用微波爐600W功率，先微波3分鐘，拿出來稍微攪拌一下，再送進去微波1分鐘（共4分鐘）。成品出爐後讓她驚為天人，不僅生肉片熟度剛剛好、青菜保有脆度，最關鍵的「麵體」吃起來竟然比用熱水泡的還要Q彈不軟爛。她興奮大讚，這招不僅免顧火、無油煙，最爽的是「吃完只要洗一個碗和餐具」，對下班只剩半條命的社畜來說，簡直是極致的享受。

貼文曝光後，大批「微波爐信徒」留言認證：「自從發現微波煮泡麵這麼爽之後，都不開火了」、「不只泡麵，義大利麵、鍋燒意麵也可以，甚至還能煮咖喱和馬鈴薯燉肉」；也有不少住宿生回憶，以前在不能開火的宿舍裡，舉凡水餃、加熱年糕、包子到各式蒸蛋，全靠一台微波爐搞定。

許多注重廚房整潔的家庭主婦也大力推薦這項免開火技巧，直言微波料理能讓人徹底遠離吸入油煙的致癌風險，也免去了每次煮完飯都要用強鹼清潔劑清理抽油煙機、瓦斯爐的惡夢，大讚「砸錢買微波爐和洗碗機絕對是正確的投資」。

不過，便利的背後也暗藏不少危機。許多內行網友在推崇微波料理之餘，也特別發出安全警訊，點名「雞蛋、魚類（如鮭魚）、以及油水含量極高的食物」是微波爐的隱形炸彈，一不小心就會在爐內集體「炸鍋」，造成清理上的災難。

網友提醒，生雞蛋內部含有水分與空氣，微波加熱時內部壓力會瞬間暴增，因此「微波前蛋黃上面的膜記得一定要戳破」，甚至連已經熟透的水煮蛋，若要再次加熱，也務必先切成兩半才能送進微波爐。此外，高油脂的魚肉如鮭魚也極易因受熱不均而產生氣爆。部分理智的網友則分析，微波爐確實能透過破壞細胞壁來保留蔬菜營養、節省備料時間，但不同食材的功率與時間拿捏非常重要，建議民眾嘗試時採取「分次短時間加熱」的策略，才能吃得安全又省心。

微波爐 泡麵 雞蛋 上班族 宿舍 學生

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