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在餐廳1動作能看出教養？一票秒回「基本禮儀」：從小就被教

聯合新聞網／ 綜合報導
到餐廳用餐結束後，你會順手把椅子推回桌子底下再離開嗎？示意圖／Ingimage
到餐廳用餐結束後，你會順手把椅子推回桌子底下再離開嗎？示意圖／Ingimage

餐廳用餐結束後，你會順手把椅子推回桌子底下再離開嗎？一名網友分享，現在越來越少人會做這個動作，讓他不禁感嘆，願意把椅子歸位的人，品行通常不會太差。貼文曝光後，引發大批網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，最近觀察到不少人在餐廳用餐完畢後，直接起身離開，卻很少有人會將椅子推回桌子底下。他認為，雖然只是個不起眼的小細節，但願意順手整理座位的人，往往更能展現個人修養與習慣。

貼文一出後，多數網友都表示「我會耶，還會順便看一下同行的人有沒有東西忘記拿才走」、「習慣了，其實就是順手的小動作」、「我用餐完會把椅子推進去再離開喔」、「這算是最基本禮貌吧」、「上禮拜去了IKEA我老公靠了20張椅子，我懷疑他偷打工」、「我已經習慣了，從小到大都會」。

不過，也有部分網友回應「這不是最基本的嗎」、「這不是很正常的嗎？」、「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？」、「只能說是教養好，但不代表人品很好」、「人品好不好是一回事，但我會整理好桌面、碗盤，椅子靠攏後才離開就是了」。

從事服務業人員，都有遇過「奧客」的經驗，本站曾報導，一名網友批評，客人明明只有2人用餐，卻故意訂3人的位置，到現場才說朋友不來，這種自以為聰明的行為，其實讓店家超傻眼，讓他直呼「真的非常沒水準！」。

不過，大批網友卻逆風回應「有的餐廳的兩人座根本是單人桌搭兩張椅子，這叫哪門子的兩人座啊？」、「餐廳自己空間不夠給那種小不拉幾的桌子就不用檢討嗎」、「不能怪客人沒水準，是餐廳兩個人的位置真的太小，所以客人才會這樣做」、「餐廳位置給超小不知道算不算一種鬼故事？」。

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