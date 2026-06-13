日女星列台灣優缺點！狂讚「正妹超多」卻嫌1事 網全笑翻

前AKB48 Team TP成員小山美玲日前分享自己對台灣的真實看法，列出不少讓她喜愛的優點，包括美食豐富、人情味濃厚、美女眾多以及治安良好等。不過她也坦言，台灣仍有一些讓她不太習慣的地方，尤其是「帥哥很少」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

小山美玲在社群平台「Threads」表示，自己非常喜歡台灣的食物，也覺得台灣好人很多、很友善，而且正妹非常多，幾乎每天都能大飽眼福，再加上治安環境良好，讓人生活起來相當安心。她還笑稱，隨時都能找到人打撲克，這點對她來說尤其重要。

不過，小山美玲也點出幾項讓她不太滿意的地方，包括街道偶爾有異味、老鼠和蟑螂數量不少，以及經常遇到下雨天。她也認為台灣租金偏高，即使選擇自己下廚，能省下的開銷其實相當有限。其中最引發討論的是，小山美玲直言在台灣不太容易看到帥哥，甚至表示除了打撲克之外，似乎沒有太多事情可以做。

貼文一出後，不少網友都表示「哈哈哈哈很少看到帥哥，真的好慘」、「台灣帥哥真的很少」、「感謝幫認證，台灣真的美女很多，帥哥少到爆！」、「確認真的住台灣」、「真正的生活在台灣，說的沒錯」、「你說的缺點還真的是無法否認」、「在台灣，外食比自己煮飯省錢」、「有沒有一種可能，妳認為的台灣缺點，都是因為生活在雙北地區」。

不過，也有網友回應「日本人說話都是要退一步看，飯很好吃可能只是普通，美女超多才是真的很多」、「日本帥哥更少，路上算到醜的機率還超高」、「結論就是美女多、治安好，其他部分評價都很普通」、「日本的房租更貴吧」。

至於日本人認為，如果要在國外生活選哪裡好？本站曾報導，一名擁有200萬粉絲的日本網紅「坊主」在X上發文，他認為「台灣」是最佳答案，理由包含食物與水果好吃、颱風來時政府會宣布停班停課、寵物友善環境，以及統一發票還能對獎等，引發日本人熱烈討論。

留言區中，有日本網友回應「台灣物價低，薪水卻跟日本差不多」，也有人指出「想得太美好」，提到颱風放假並不代表一定有薪資保障，仍需視公司規定而定；但也有人表示，「去過台灣10次以上，但食物覺得韓國更勝一籌」。

也有旅客提到台灣與日本相似之處，例如「唐吉訶德、壽司郎、咖啡店、連鎖書店等在台灣也都有」。此外，有不少正面評價表示，「台灣人很親切，也有很多人會說日文」、「毫無疑問是台灣」。