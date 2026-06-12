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他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

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他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露自己搭乘國內線航班，卻被要求看護照，內行人則解釋原因。 示意圖／AI生成
原PO透露自己搭乘國內線航班，卻被要求看護照，內行人則解釋原因。 示意圖／AI生成

出國搭飛機，護照是必備的物品，那搭國內線的飛機也需要護照嗎？近日有一名網友發文表示自己從台北搭飛機要到屏東，結果航空公司要求看護照，讓他訝異又狐疑，貼文一出引發不少討論，有內行人立刻解釋原因。

原PO在Threads發文表示，自己日前從Agoda立榮航空機票，要從台北飛往屏東，原本以為搭國內線航班不用帶護照，沒想到航空公司竟要求查看，讓他急忙趕回家拿取。原PO在文中表示自己長這麼大，第一次知道國內線也會用到護照。

只不過貼文一出，多數人都不相信，質疑原PO發文的真實性，「奇怪！我搭國內線就從沒用過護照」、「誰跟你搭國內線要用護照」、「身分證就可以了」、「不用啊，騙我沒搭過國內線嗎？」、「改了嗎？我回台東搭飛機從沒用過護照啊」、「應該不用吧！通常是外國人沒有台灣的證件才會這樣用」。

但內行人解釋若用英文名字訂票，就有可能需要護照，「這是真的，親身體驗過，第三方（平台）用英文訂後，報到要看護照，最後付費改名才登機」、「你如果是用英文名字訂國內機票，就需要護照，且需跟護照內英文名字相同」、「打英文就要用護照，因為我也幹過」，原PO也在留言區解釋自己在Agoda只能用英文名字訂票，或許因此才需要用到護照。

根據《立榮航空》官網規定，旅客若以英文姓名訂位及購票，須備有與此英文姓名完全符合、由政府機關核發且具有照片之身分證明文件如護照或居留證，以備接受檢查核對，由此便可知原PO是以英文名字訂國內線機票，所以才需要備妥護照以便查驗。

護照 Agoda 立榮航空

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