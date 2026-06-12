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她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

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她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人搭電梯時都是直接用手指頭按按鈕，但也有些人擔心按鈕上有細菌，改用筆蓋或其他物品觸碰，避免手指直接接觸。 示意圖／ingimage
多數人搭電梯時都是直接用手指頭按按鈕，但也有些人擔心按鈕上有細菌，改用筆蓋或其他物品觸碰，避免手指直接接觸。 示意圖／ingimage

電梯時，你會怎麼按按鈕？是用手指直接按，還是拿物品觸碰，避免手指頭直接接觸？有一名女網友日前和朋友聚餐，她發現對方搭電梯時是用手指的關節來按電梯，理由是關節比較少接觸到自己，所以較不容易沾染到細菌、病菌，讓她覺得這種方法很實用。

這名女網友在Dcard發文表示，當天搭電梯時，她觀察到朋友是用手指的第二節關節去按按鈕，不免好奇詢問原因，對方表示因為手指很容易在沒注意的情況下觸摸到自己，第二關節反而比較少機會碰到，因此為了避免把細菌、病菌帶到臉上或身體，才會選擇用關節來按按鈕。

原PO聽了相當驚訝，直言自己活了這麼多年，第一次知道可以這樣按電梯，因此決定將這招學起來。貼文引起熱議，不少人也認同這樣的方式，「我也是，開關燈也是」、「我也會，因為我怕我摸到臉，所以每次要碰我覺得髒的東西，我都會用關節去碰」、「我會，冬天的時候用外套隔著按，夏天用鑰匙或衛生紙隔著，真的沒東西才會用關節」、「疫情開始我就這樣按了」、「之前在醫院工作，從此養成用食指第二關節按電梯」。

還有其他網友點名會用鑰匙或手機的邊角來按，「我都用手機來按」、「用手機的角」、「手機的角+1，然後每天都會用酒精擦手機」、「不管按什麼，都用手機邊角去按，沒帶手機就用鑰匙，完全不想用手去碰」、「用鑰匙」、「我都用鑰匙或磁卡四角」。

聯合新聞網》曾報導在新冠疫情期間，一位日籍攝影師就透露日本防疫已進化到都用棉花棒按電梯，從他分享的影片看到，電梯按鈕旁掛著插滿棉花棒的架子和一個木杯，乘客須先從架子上取出一根棉花棒點擊按鈕，再將使用過的棉花棒丟進一旁的木杯中，這樣的方式也讓台灣網友評論兩極化。

電梯

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