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不是麥當勞！她力推這家「厚鬆餅堡」才是第一 評論兩極化
麥當勞推出的「厚鬆餅堡」多次造成轟動，不少人為了嘗鮮一大早就到麥當勞排隊購買，今（2026）年「厚鬆餅堡」再度上架，又掀起一波話題。有女網友發文點名麥味登的厚鬆餅堡不輸麥當勞，引起網友熱烈討論。
原PO在Threads發文表示，自己是麥味登的狂熱粉絲，最近看到麥當勞的厚鬆餅堡回歸，但自己心中認為麥味登才是第一名，雖然有其他人推薦椒麻雞起司蛋口味，不過她還是偏好薯餅起司蛋厚鬆餅堡。
貼文引來兩極評論，不少也喜愛麥味登的網友力挺原PO，「麥味登+1」、「麥味登鬆餅堡第一」、「支持麥味登」、「我也覺得麥味登比較好吃，麥當勞的好像沒這麼甜」、「我也愛麥味登鬆餅堡」、「麥味登的好吃，只是有些店的鬆餅會比較乾」。
但也有人有不同看法，「不好吃吧，很乾而且是銅羅燒餅」、「認真嗎？我上次吃了一口就吃不下去，超乾然後薯餅還超難吃」、「不，麥當勞比較好吃」、「麥當勞7分（這版本不夠甜），麥味登6分，吃粗飽可以，不難吃」。
其實不只麥當勞、麥味登推出厚鬆餅堡，連鎖咖啡品牌路易莎也有推出火腿蛋鬆餅堡，就連家樂福也曾趁勢推出「鬆餅火腿豬肉堡」，同樣造成消費者的歡迎。
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