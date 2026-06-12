前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

不少人出遊住旅館或飯店，對於房內的設備和物品難免會在意衛生與清潔。有一名前飯店員工透露自己絕對不會使用房內的方形抱枕，只要一看到就立刻拿開。貼文一出引來不少討論，網友們紛紛表示點頭認同。

這名前五星級飯店員工在Threads發文表示，如果入住的房間看到床上有擺放除了枕頭以外的方形抱枕，絕對二話不說立刻拿到椅子上放，絕對不會使用。有網友留言解釋這種抱枕都很少在清洗，頂多房務人員整理完房間後就又擺回床上，因此骯髒程度相當可怕，原PO對此也非常認同。

貼文讓不少過來人很有共鳴，「這才該廢除，最髒的東西」、「真的討厭床上放除了枕頭跟被子以外的東西，明明知道就髒啊還放」、「身為一個住過很多飯店、很有潔癖的人，我看到都立刻移走」、「到底為啥要有抱枕？」、「沒有用又髒的東西」、「上次摸一個臭到有陰影」。

還有網友點名床旗（床尾巾）也很髒，「還有床旗，看到都是秒拿開床」、「我都用衛生紙把這種抱枕跟床旗捏到旁邊去，這一定萬年不洗的」、「床尾巾我一律收到櫃子最上層」、「還有放在床尾當裝飾的那一條毯子，一進房間馬上把這兩個東西從床上移開」、「有抱枕和床尾巾，一律用面紙墊著，拎到衣櫃裡面放…超噁」。

還有同業自曝內幕，「做過房務的我可以保證房間裡面的東西通通都不要用比較好，不單單只是那個小抱枕（但很少人會全部都自己帶）」、「身為前房務，這顆真的很髒喔！因為都不會換也不會洗，甚至有些換床單的會圖方便，直接把它丟地上」。

曾經也有星級飯店員工發文爆料，表示自己有時會支援房務工作，看過不少房務人員為節省時間，直接用擦地板或灰塵的抹布擦拭漱口杯與茶杯，甚至還將毛巾拿來擦馬桶後再用於清洗杯具，不然就是僅以清水沖一下便重新擺放，讓他建議民眾出遊時最好自備洗漱用品比較保險。