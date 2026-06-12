商務艙飛機餐也有雷？空服員曝「大實話」餐點攻略：粥最安全

相較於經濟艙選擇有限，商務艙的餐點更加琳瑯滿目。一名網友詢問搭乘長榮航空商務艙要如何點餐才不會「踩雷」？對此，一位長榮商務艙的組員回應，牛排或豬肉很難嚼，推薦海鮮類的緬因龍蝦，而因為機上設備有限的關係，早餐則只有粥不雷。

一名網友在Threads發文，詢問搭乘長榮商務艙該如何點餐？因為他有一位空服員朋友曾說商務艙的餐點很難吃，一定要小心挑選，他不想踩雷，於是想請教網友們的意見。

從原PO曬出的菜單來看，晚餐提供的菜色有菲力牛排、龍蝦烏龍湯麵、伊比利豬、緬因龍蝦、雞肉捲、香煎智利海鱸魚、蛋炒飯與梅菜焢肉飯等等；而早餐則有酸起司水波蛋玉米麵包、中式清粥或布里歐法式吐司，可供旅客自由選擇。

此文一出，有一位商務艙的組員出面回應，輕晚餐裡緬因龍蝦賣相最好，雖然每次餐勤做出來都有一些差異，但還是比較保險的選擇；並不推薦點牛排或豬肉，一方面是不太好咬，另一方面是美國對於肉類的處理方式會讓禽類吃起來味道很重。

該組員進一步指出，海鱸魚那道菜的麵疙瘩賣相很差，很多客人都沒吃完；早餐方面則只有粥不會雷，因為機上設備有限，無法完美達到水波蛋該有的熟度，因此賣相不會太好。最後並強調：「以上都是大實話，請參考。」

早餐的選擇上，其他網友也較為推薦粥，「早餐一律台式粥品，好吃到不要不要的」、「清粥小菜跟泡麵很好吃」、「早餐一定要吃粥，連我家習慣吃西式食物的青少年都點粥」、「不浪費食物的話，主餐請空服員上泡麵、早餐選粥」。

另有網友提到，雖然有人推薦龍蝦，不過他實際吃過後覺得龍蝦並沒有入味、也沒有口感，整體而言牛排是最好吃的菜品，「根本不老」。還有網友表示點牛排很看運氣，有時候的確會過熟，他覺得鱸魚是最安全的選擇，龍蝦雖然好看但沒有鮮甜的氣息；其實在登機前就可以吃貴賓室中的食物了，登機後的主食反倒沒那麼重要，早餐除了推薦粥，白酒紅酒也很不錯。

日前金融比較網站Canstar根據超過12.5萬則評論，選出「全球機上餐飲服務最佳」的百家航空公司。愛琴海航空以新鮮、正宗希臘風味和道地的希臘式熱情好客而令人印象深刻，拿到7.82分（滿分為10分）的成績位居榜首，而台灣的國籍航空公司以長榮航空榮獲第4名成績最佳。

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