日本妹來台獨旅曬飯店照 網見滿桌美食大讚懂吃：老饕級！

外出旅行，晚上在飯店裡除了休息還能做什麼？一位日本女網友在社群平台Threads發文分享來台灣獨自旅行時的飯店日常，原本只是好奇詢問大家回到飯店後都會做些什麼，沒想到她曬出的照片中竟看到桌面擺滿各式台灣美食，從當季水果、夜市小吃到熱炒與飲品應有盡有，意外引發台灣網友熱烈討論。

從照片可見，桌上擺放著芒果、火龍果、蜜餞番茄等台灣水果，另外還有地瓜球、空心菜炒牛肉、白飯，以及西瓜汁、手搖飲和分解茶等飲品。豐富程度讓不少人看了直呼驚訝，認為她不只是一般觀光客，而是真正懂得品嘗美食的老饕。

貼文曝光後，不少台灣網友大讚原PO很懂吃，「有地瓜球，行家」、「番茄蜜餞真的有吃到重點」、「旁邊竟然有分解茶，已經不是觀光客等級了」、「好會吃喔！一桌都是老饕級食物」、「太強了，連空心菜炒牛肉都有」、「看到紅肉火龍果就知道很懂吃」、「看到蜜餞小番茄跟現榨西瓜汁、肉炒青菜，妳真的很專業」。

有不少台灣網友對原PO的貼文產生共鳴，笑稱她的旅遊模式根本和台灣人赴日旅行時一模一樣，「跟台灣人去到日本ㄧ樣」、「每次去日本也是買一堆回飯店吃」、「我去日本旅遊晚上是一定要有LAWSON炸雞君，加上明太子或芥末章魚配飲料，以前還會去超市買便當配」、「台灣人去日本也都是這樣，只是桌上的水果會換成哈密瓜、葡萄、水蜜桃」。

而台灣以水果聞名，因此也有不少人力推各種當季水果給原PO，「荔枝上市了，也請嚐嚐看哦」、「鳳梨和西瓜也可以多吃」、「芒果要吃愛文的品種最香，現在正是盛產期」、「推薦甘草芭樂」。