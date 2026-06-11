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台劇為何拍不出韓劇水準？業內人曝殘酷現實：編劇收入差5倍

聯合新聞網／ 綜合報導
韓劇《鐵拳教育》引發觀看熱潮，有網友好奇為何台灣很難拍出高水準的戲劇。 圖／Netflix提供
韓劇《鐵拳教育》引發觀看熱潮，有網友好奇為何台灣很難拍出高水準的戲劇。 圖／Netflix提供

近期韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中探討校園霸凌、恐龍家長、教師尊嚴崩壞等議題讓不少台灣老師共鳴。一名網友發問，為何台灣拍不出像韓劇或美劇如此有深度的作品，是否因為觀眾太容易抱怨導致？對此，有一位圈內人透露，台灣編劇和韓國編劇收入相差3倍到5倍，必須寫很多劇本才能維持生活，且補助不夠多、常被要求改稿等種種困境，成為台劇追不上韓劇的主因。

一名網友在Threads發文，提到期待台灣能拍出像韓劇那麼有深度、或是美劇格局很大的作品，但每當台劇嘗試新穎題材，觀眾卻總是嫌棄劇本爛、演員演技差，甚至質疑製作團隊有什麼資格領補助，不禁感嘆或許如此糟糕的風氣，才會造成台灣藝文影視產業無法前進。

此文一出，有一位圈內網友出面回應，韓劇編劇和台劇編劇所領到的劇本費在10年前是3到5倍的差距，台灣編劇必須要一次兼2到3個案子才能勉強維持基本生活，一次寫那麼多案子自然不可能達到韓劇那樣的高水準。假如補助的費用能夠讓編劇不操心生活，進而專心在寫作上時，勢必有助編劇寫出高水準劇本。

不過該網友也指出台灣影視業的「畸形生態」，例如編劇沒有什麼話語權，導演、製作人或大牌演員常常動不動就叫編劇改劇本，「不改就拿不到錢」，改來改去最後劇本甚至不是自己寫的，也導致影響到台劇品質。

該網友強調，在面臨催稿壓力下，編劇自然只想盡快達到所有人的要求，才不會一直莫名其妙被要求改稿，「能拿到八成以上的錢就結案都要偷笑了」，還有很多編劇寫好幾年連一個案子的尾款都拿不到，這已經是業界常態了。總結來看，高工作量、畸形生態與補助不夠，皆是台劇沒落的原因。

有網友同意原PO的想法，認為台灣人不支持台劇才是產業沒落的主因，韓國人以自己的影劇、電影為榮，但台灣人總是以高標準在檢視國片，一旦找到缺點就拚命放大，負評影響到票房後，劇組的信心自然會被影響。

更有網友分析，美劇的試錯率很高，很多影劇都是拍一兩季就砍掉的；韓劇雖然經費沒美劇多，但他們會挑賣座的劇本作為參考，例如韓劇「信號」就是借鑑「黑洞頻率」；台灣經費又更少，沒有試錯成本，加上有地緣政治的原因，很多藝人不敢演有爭議的劇本，導致創作類型嚴重受阻。他認為整體來看台劇前途艱辛，因此如果有好的作品，還是要選擇多支持。

台劇為何比不過韓劇的話題過去也曾引起討論，有網友懷疑台劇難看是因為語言問題，但多數網友認為演技才是主因，「基本功不夠啊，舞台劇文化日韓都發達很多」、「口條差，演員開口都像本人，跟角色不搭」。

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