包廂臭味散不掉！漫畫咖啡廳拒收異味客遭刷1星負評 網一面倒力挺

每個人都應該做好自身的體味管理，避免造成他人困擾。一位漫畫咖啡廳的業者發文，指出一位顧客之前來店內消費，因為腳部有明顯異味，員工花了很久才把包廂清潔乾淨，為了顧及其他客人感受，決定拒收這名身上有異味的顧客，沒想到此舉引起對方不滿，甚至留下負評，讓業者很無奈。對此，多數網友支持業者作法，認為當事人也應顧及其他人感受，做好體味管理再前來消費。

高雄一家漫畫咖啡廳業者在Threads發文，表示近期因為拒收身上有異味的顧客而收到負評。業者指出，店內有提供包廂的服務，有位客人上次來消費時，因為腳上有很明顯的氣味，花了很長時間對包廂做了全面消毒，才能夠接待下一位客人。

不只此案例，業者也透露，有些客人身上的味道過於強烈，「有時候甚至要空一天晾味道，不能再接待下一位客人」，因此經過再三考量後，才告知顧客「香港腳嚴重異味不接待」、「身體有明顯異味不接待」。但上述的顧客卻不滿被禁止入內，因而在網路上留下負評，認為拒客的規定缺乏同理心、當面羞辱顧客，並揚言以後不會再來該店消費。

業者澄清，他們不會因為單純氣味問題拒接顧客，但當顧客身上的味道已經明顯影響到包廂環境與其他客人的使用品質，他們就必須處理，採取私下告知的方式也不是故意讓他難堪。雖然收到負評，業者仍然打算繼續堅持該規定，希望顧客們都能理解。

此文一出，多數網友支持業者的做法，有同樣開漫畫店的網友指出，他店內的價格比許多旅館便宜，因此每天都有街友來過夜，身上的味道時常把整間店弄到惡臭不已，無論如何打掃味道都會溢出，為了其他顧客的觀感，只能拒收，強調「沒有想歧視」，但味道真的太難聞了，就算洗澡還是很臭。

更有網友認為，店家本來就有拒收顧客的權利，負評提到的「同理心」不能這樣用，如果希望店家有同理心，那就應該顧及其他顧客的感受，做好體味管理再過來消費，沒有人希望因為上一名顧客的味道而影響到自身消費時的權益。

還有網友強烈指責不做體味管理的人，提到夏天人擠人的捷運就是很好的例子，很多人身上氣味難聞讓人無法忍受，明明藥妝店就有止汗劑、體香膏可以購買，衣服舊了容易殘留味道就重新買一件，不應該懶得改善自己的味道還去批評別人沒同理心，「別人沒有義務要去同理你的異味」。

又濕又熱的夏天，是香港腳好發季節。茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜分享預防香港腳的方法：

一、腳沖洗乾淨

指縫要擦乾，保持乾燥。

二、至少用2至3雙鞋子交替換穿

不穿的鞋拿到大太陽底下曝曬，幫鞋子做日光浴，可避免黴菌滋生堆積。

三、建議穿五指襪

因為它比一般襪子較能將腳趾頭隔開並保持乾燥。若穿不慣五指襪，請將一般襪子先放進烘衣機烘乾後再穿。

四、足部清潔

將腳泡在稀釋10至20倍的優碘中5至10分鐘，能幫助組織液排出，結束後再擦拭藥膏，患部會感覺較清爽。

五、不要打赤腳行走

走路時請穿拖鞋或布鞋。