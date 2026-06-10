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叫小姐姐超沒禮貌？ 醫師曝萬用口頭禪：「這3字」最接地氣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，在外用餐若不知道該怎麼稱呼對方，除了萬用的「不好意思」之外，大膽使用「帥哥」或「美女」作為呼喚詞，通常回頭率最高。示意圖／ingimage
網友分享，在外用餐若不知道該怎麼稱呼對方，除了萬用的「不好意思」之外，大膽使用「帥哥」或「美女」作為呼喚詞，通常回頭率最高。示意圖／ingimage

台灣人的親切與人情味常讓許多外國旅客印象深刻，但不同地區的日常用語差異，有時也會在無形中造成文化誤會。醫師陳志金分享，他的馬來西亞高中同學日前來台灣澎湖參加同學會，卻因為在飯店和餐廳使用了「小姐姐」、「服務員」等稱呼，惹得服務人員面色不悅。

ICU醫師陳志金發文透露，在澎湖旅遊期間，同學A向他抱怨：「早上我跟櫃檯人員要一個杯子喝飯店提供的免費咖啡，但她的臉色不是很好看，跟我印象中親切的台灣人不太一樣。」陳志金一問之下才發現，同學竟然是用「小姐姐」來稱呼櫃檯員工與基層人員。

陳志金隨即向同學們解釋，在台灣其實不需要刻意套關係或使用特定稱謂。他傳授妙招：「就說『不好意思』就可以！『不好意思，請問可以給我一個杯子嗎？』」他甚至幽默傳授正宗的台式發音，建議要把這四個字連讀、唸快一點，變成「爆意思」，聽起來會更加自然、在地。

不僅是「小姐姐」碰壁，在隨後的旅程中，另一位同學C在餐廳用餐時舉手大喊「服務員！」，也立刻被陳志金出聲制止。陳志金強調，在台灣同樣不需要這樣稱呼，只要舉手說聲「不好意思」即可。這讓曾留學日本的同學D恍然大悟，直呼：「喔！這個跟日本的『すみません（Sumimasen）』很像！」，無論是要麻煩別人、借過、還是引起注意，通通都能一字搞定。

貼文曝光後，引發網友熱議。許多餐飲同業與第一線服務人員紛紛現身點頭表示，聽到陌生人或業務開口閉口叫「姐、大姐、小哥哥」裝熟，反而會感到反感與彆扭；而在位置上大喊「服務員」，更會讓人直覺聯想到這不是台灣在地的習慣。

對於台灣人為何如此鍾愛「不好意思」這句話，陳志金的夫人「金太座」也感性分享，自己第一次回馬來西亞與先生的同學聚會時，就不自覺說了無數次「不好意思」。她解釋，台灣人從小聽長輩請教事情，開頭一定會先說台語的「拍謝（歹勢），咱借問一下」，這份代代相傳的謙遜，自然而然就演變成了如今華語日常中不可或缺的發語詞。

有內行網友也大方加碼，如果在外住飯店或用餐，真的遇到不知道該怎麼稱呼對方的尷尬時刻，除了萬用的「不好意思」之外，在台灣大膽使用「帥哥」或「美女」作為呼喚詞，通常「回頭率最高、被翻白眼的機率最低」，堪稱是不分年齡層都通用的無痛溝通神句。

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