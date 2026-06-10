台灣「這款交通工具」超佛心！ 德國人驚呼：根本完勝歐洲

台灣除了珍珠奶茶與優良治安享譽國際外，便利且高CP值的「公共自行車系統（YouBike）」也正悄悄震撼外國人的認知。近日，一名長居台灣的德國網友分享，他來台後最感到不可思議的事情，竟然是滿街可見的 YouBike，甚至在許多情況下還能「幾乎免費」騎乘。貼文曝光後，引發大批曾在歐洲生活過的網友熱烈共鳴，紛紛現身點破歐洲共享單車的殘酷現狀。

該名網友在Threads上發文表示，YouBike已經成為他在台灣最常使用的交通工具。有趣的是，近期台灣正值雨季，他卻目睹不少台灣人在大雨滂沱中依然神色自若地騎著YouBike通勤，讓他傻眼直呼「台灣人真的太猛了！」

原PO大讚這項制度非常完美，不僅大幅提升短程通勤的便利性，還能順理成章地將運動融入日常生活，例如買東西、上下課騎個幾分鐘，在不知不覺中就增加了活動量。他更幽默表示，如果回到德國，一定要建議當地政府大力引進這套系統，這樣大家就不用每天忍受德鐵（DB）頻繁誤點的痛苦，「直接騎腳踏車還比較快！」

不少網友們指出，歐洲雖然普遍有單車文化，但公共租借的代價極高。過來人表示，在德國租借共享電動滑板車或單車（如Lime等），短程兩公里的費用，在台灣的高雄YouBike大概可以瘋狂騎上4個小時；且德國當地的路面電車市區短程的票價就動輒折合台幣近100元，高昂的通勤成本讓許多人根本不敢賣車僅靠公共交通。

此外，也有內行網友揭露歐洲「不為人知的盲點」，直言德國過去並非沒有發展過類似的共享單車，但最後往往面臨「素質考驗」而宣告失敗。許多車輛到處遭到惡意破壞、砸爛，甚至隨意丟棄在路邊任由風吹日曬，導致根本發展不起來。相較之下，台灣的YouBike車況普遍新穎，且大眾相當愛護單車，前30分鐘的優惠更是幫助無數家長與學生省下大筆通勤費。

雖然YouBike的便利性完勝歐洲，但也有海外網友理智指出，台灣在自行車的「騎行環境」上仍有進步空間。由於台灣缺乏完善的自行車專用道，許多單車族被迫與密集的機車、汽車爭道，在都會區騎乘時常面臨驚險萬分的險境，安全問題依然是一大挑戰。

同時，也有旅歐網友分享其他國家的短程移動趨勢。相較於台灣定點還車的YouBike，北歐地區近年更流行「無站點式」的共享租借電動滑板車。為了避免亂停亂放，當地的系統會強制要求使用者在用完車後，必須拍攝一張現場妥善停靠的照片上傳審查，否則將會面臨罰款，這也是另一種兼顧便利與市容的科技管理新模式。