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大阪就是日本的台灣？ 在台日女揭相似處：愛聊天又講CP值

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣工作的大阪女子Erica分享自己的觀察，直言「大阪就是日本的台灣」。 示意圖／ingimage
在台灣工作的大阪女子Erica分享自己的觀察，直言「大阪就是日本的台灣」。 示意圖／ingimage

大阪台灣其實很像？目前在台灣工作的大阪女生Erica近日透過Instagram影片分享自己的觀察，直言「大阪就是日本的台灣」。她認為，大阪人與台灣人在個性、聊天方式以及生活文化上都有不少共通點。

Erica首先提到的是人與人之間的距離感。她表示，大阪人和台灣人都相當熱情，也習慣主動與人互動，因此在人際往來上容易給人親近的感覺。相較於部分較為內斂的地區，大阪和台灣在人情味方面都相當鮮明。

第二個共同點則是幽默感。Erica指出，大阪向來以搞笑文化聞名，許多人從小就習慣用幽默方式與他人互動。而台灣人則相當喜歡玩諧音梗或各種有趣笑話，因此在聊天氛圍上，兩地都有愛開玩笑、喜歡逗樂別人的特色。

第三個相似之處則是「很常聊錢」。無論是討論買東西花了多少錢、買到多便宜的商品，還是聊薪水、房價與投資，大阪與台灣都相當重視CP值。Erica認為，這與雙方都帶有濃厚商人文化有關。大阪過去有「天下廚房」之稱，商業活動發達；台灣則依靠港口與貿易發展，許多人從事家族生意或投資，因此在人際關係與幽默感上都形成類似文化。

事實上，過去也曾有網友在PTT發文討論「高雄對標日本哪座城市」。原PO認為，高雄近年建設快速發展，也經常吸引國際巨星來台舉辦演唱會，因此好奇若放到日本來看，最接近高雄氣質的城市究竟是哪一座。貼文曝光後，很快吸引大批網友參與討論。

留言中最常被點名的就是大阪與福岡。不少網友認為「大阪跟高雄一樣，有人情味又暖」、「如果參照台灣京都台南的話，高雄=大阪」、「大阪或福岡」、「高雄大概福岡」、「福岡吧，有煉鋼跟港口」。另外也有人提出不同看法，像是神戶、沖繩、長崎甚至東京等城市都曾被拿來比較。

大阪 日本 台灣 台灣人

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