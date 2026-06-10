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鎖定台灣客！日地方機場可搭船進市區 作家喊酷：水陸都能跑
前往機場除了巴士、電車還可以搭船！日籍作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，日本大分機場有一項相當特別的交通工具，那就是氣墊船。由於從大分市區前往機場搭乘巴士不僅花時間，費用也不算便宜，因此氣墊船成為另一種頗具特色的選擇，也讓不少人直呼相當新奇。
下坂泰生表示，大分機場使用的並非一般船隻，而是能夠在水面與陸地行駛的氣墊船，讓他不禁直呼「好酷！」。氣墊船透過船底產生的氣墊支撐船體，使其得以在不同地形移動，因此為「水陸兩用」的交通工具。
旅遊粉專「Just.崩潰.ME」先前也曾分享，大分氣墊船今年5月推出「空港周遊」特別航程，每週六限定開航，起訖點皆為大分機場，主要航行於機場周邊海域，一趟約30分鐘。從時間安排來看，該行程被認為是鎖定海外旅客設計，尤其是搭乘台灣虎航返台班機的旅客，可以提早抵達機場後，先體驗一趟氣墊船航程再辦理登機。
至於票價部分，現場購票成人為2500日圓（約新台幣500元）、兒童1250日圓（約新台幣250元）；若事前預約，成人為2000日圓（約新台幣400元）、兒童1000日圓（約新台幣200元）。對於想體驗不同交通工具的旅客而言，也提供了另一種探索大分的方式。
大分氣墊船資訊整理
氣墊船特色
• 日文名稱：ホーバークラフト（Hovercraft）。
• 可作為機場接駁工具。
• 提供觀光體驗航程。
• 每週六限定空港周遊行程約30分鐘。
票價資訊
• 現場購票：成人2500日圓、兒童1250日圓。
• 事前預約：成人2000日圓、兒童1000日圓。
適合誰體驗？
• 喜歡特殊交通工具的人。
• 航空迷、船舶迷。
• 前往大分旅遊的旅客。
• 想在搭機前安排短時間行程的人。
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