咖啡廳變免費自習室？朋友讀書坐整天「一毛不花」 網曝更離譜行徑

近年來，越來越多人習慣在咖啡廳閱讀或辦公，因此被不少人形容為「可以飲食的圖書館」。但近日一名女網友在Dcard分享，自己與朋友相約到咖啡廳讀書，沒想到朋友一坐下便開始看書，期間數小時都未購買任何餐飲，讓她不禁好奇，究竟抱持什麼心態的人，會選擇在咖啡廳久坐卻完全不消費？貼文曝光後，引發大量網友熱議。

原PO表示，自己向來習慣只要進入咖啡廳，就算當下沒有特別想喝飲料，也會至少點一樣商品。她認為店家提供座位、冷氣與用餐空間，本質上屬於營業場所，因此使用這些資源時，適度消費是基本禮貌。然而當天同行友人卻從頭到尾沒有點餐，直接在店內待了好幾個小時，讓她感到相當困惑。

她也提到，類似情況其實並非第一次遇見，學生時期就曾看過有人在咖啡廳待上一整個下午，無論是讀書、滑手機或聊天，都沒有任何消費行為。原PO認為，若真的不打算花錢，圖書館等免費公共空間或許更符合需求；尤其當店內座位有限時，未消費卻長時間占用座位，也可能影響真正有意願消費的顧客入座。

貼文引來不少網友認同原PO觀點。有網友直言，咖啡廳經營本就不容易，若長時間使用店內環境卻沒有消費，「有點像是在占店家便宜」。也有人分享自身經驗，曾看過有人帶著「麥當勞」進入咖啡廳，使用插座和座位卻完全沒點餐，離譜行徑讓她相當傻眼。部分留言更認為，若經濟狀況允許卻仍選擇不消費，多少反映出對公共空間與他人權益的觀念問題。

不過，也有部分網友認為情況未必需要一概而論。有留言指出，若同行兩人中已有一人達到店家低消，另一人剛好不餓不渴、偶爾一次沒有消費，尚可接受，但不應成為常態。也有人表示，若是學生族群或手頭較緊的人，或許能理解其考量，只是與其選擇咖啡廳，不如前往圖書館、速食店等成本較低的場所，對自己與店家都較為合適。

咖啡廳究竟適不適合讀書，近來也持續成為熱門話題。根據本站報導，一名女網友日前在路易莎與朋友通電話時，因音量問題收到陌生人遞來紙條提醒，引發網路論戰。不少網友認為，咖啡廳本來就是提供飲食與交流的場所，與圖書館的安靜規範不同；也有人認為，無論是聊天、工作或閱讀，只要彼此尊重並遵守店家規定，才是共享空間最重要的原則。