在路易莎講電話被要求安靜！她怒嗆「去圖書館」 8萬網友挺：憑什麼

一名女網友近期在路易莎和朋友通電話，竟收到陌生人遞來的手寫字條，提醒她降低音量，讓她相當傻眼。貼文一出後，獲得逾8萬網友按讚相挺。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當時在店內與朋友通電話，過程中突然收到一張字條，上頭寫著「我聽見妳持續大聲說話，大家都在念書，可能會影響做事，希望您也可以安靜做您的事，謝謝」。

這名女網友指出，自己通話時就是一般正常音量，鄰近座位的顧客也沒有反映不滿，而遞紙條的人則坐在2個座位之外，她不滿直言：「路易莎是咖啡廳，不是讀書空間，要讀書可以、要聊天講話也可以；要安靜的空間，請你去圖書館。」

貼文一出後，多數網友都認同，紛紛表示「咖啡廳不是圖書館，正常音量交談實在沒資格叫人閉嘴」、「路易莎是賣咖啡跟點心的地方，本來就不是讀書的地方」、「這就是積非成是的後果！明明星巴克跟路易莎咖啡就是咖啡廳」、「憑什麼安靜，咖啡廳不是圖書館」、「如果覺得人家說話太大聲，可以提醒他講話有點大聲麻煩小聲一點，而不是以『要讀書』為理由請人家小聲」。

事實上，不少民眾習慣攜帶課本、筆電到咖啡廳讀書或工作。本站曾報導，一名網友分享，自己在路易莎用餐時，目睹兩名女子以一般音量交談，卻遭隔壁桌男子出聲制止，對方表示「哈囉同學，你們可以小聲點嗎？很多人在念書」，其中一名女子回應「路易莎並非只能念書的地方」，男子接著反諷「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油」，女子隨即冷冷補上一句：「我們雄女的，還是你先加油吧！」

對此，網友一面倒聲援女學生，直言咖啡廳本就屬於公共與社交空間，「這一局，雄女完勝」、「在咖啡廳念書本來沒問題，但要求他人保持安靜就有問題」、「雄女真的好嗆，超喜歡」、「傷害性不大，卻侮辱性極強」、「在咖啡廳念書沒問題，要別人安靜就是問題」。