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日本購物小心！她在藥妝店買到「空盒」 前店員教解決方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在日本大阪藥妝店購買商品，返台拆開免稅包裝後，發現盒子內竟然是空的，讓她當場傻眼。示意圖，非文中當事人。 路透
一名女網友在日本大阪藥妝店購買商品，返台拆開免稅包裝後，發現盒子內竟然是空的，讓她當場傻眼。示意圖，非文中當事人。 路透

不少台灣旅客赴日旅遊時，都會安排到藥妝店採購保養品與彩妝。對此，一名女網友分享，近期在日本大阪購買妝前乳，返台拆開免稅包裝後，發現盒子內竟然是空的，讓她當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」發文表示，近期在大阪難波地下街一間藥妝店，購買一款專櫃妝前乳，結帳後店員直接將商品與其他戰利品一起封入免稅袋中，直到返台後拆開包裝準備使用，才發現盒內根本沒有商品，讓她直呼「這真的太扯了吧，有沒有辦法處理啊？1500台幣也是很多」。

貼文一出後，不少網友都懷疑店員有問題，「看妳的照片，商品外盒有用日文寫空盒，不知道為什麼店員沒有拿正貨給妳」、「脆上看到很多人都拿過空盒，不禁懷疑是不是店員在搞事」、「這種操作滿故意的，知道外國旅客為了退稅不能在境內拆包裝，所以故意給空盒，回國發現也來不及投訴無能為力」、「這感覺是看準妳外地人，然後也不可能常去才這樣做的」。

此外，也有網友分享自身經驗，「我以前是日本藥妝店店員，可以寫信或請朋友打電話給店家，很多商家怕偷竊會擺空盒，但有些店員結帳會忘記拿正貨」、「家人去日本買YSL的氣墊粉也是，回台灣才發現是空的，直接認賠」、「如果是我絕對會想盡辦法寫信給對方」、「最好結帳前都要請店員打開給你檢查，我連在免稅機場買酒都叫他們打開檢查」。

除了美妝產品外，日本藥妝店販售的「液體OK繃」，是不少台灣旅客赴日必買商品，看似方便的護理用品，實際使用卻讓許多人留下難忘回憶。本站曾報導，一名網友因手掌有小傷口而塗抹液體OK繃，結果瞬間痛到放聲尖叫。

對此，大批網友都分享慘痛經驗，「車禍的時候藥局推薦我這個，結果塗了根本滿清十大酷刑…痛到真的跪地全身狂冒冷汗」、「別用這個，被急診醫護罵過再幫撥開過」、「很多朋友都跟我說大約痛三秒，以為我沒用過嗎？我都看見在天堂的爺爺還跟他寒暄了一會兒才恢復清醒」。

皮膚科醫師邱品齊指出液體OK繃主要的作用為防水，且不是所有傷口都可以使用，特別是血淋淋的傷口，直接使用恐會造成二度傷害。邱品齊表示，液體OK繃僅適用在已經結痂的傷口上，或是非常淺，如輕微刮傷、擦傷、裂傷、抓傷、磨傷等，較適合呈現直線、並未有不規則的傷口。

藥妝店 保養品 日本 大阪 店員

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