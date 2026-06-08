生育補助來了！幸運媽曬10萬入帳 賴清德驚喜現身加碼「祝賀」

政府因應少子女化推出的「好孕三方案」政策在今年正式上路，許多新手爸媽已陸續感受到政策紅利。近日一名幸運二寶媽在Threads上興奮曬出「10萬元生育補助」入帳通知，直呼是早起上班的動力。該則貼文迅速引發廣大回響，更令人驚喜的是，賴清德總統也親自現身留言區，用溫暖的台語為新生兒送上祝福。

這名二寶媽日前發文表示，一大早起床就收到政府發放的10萬元生育金，讓她一整天都充滿動力。沒想到，這篇分享育兒喜悅的貼文成功吸引了賴清德總統的注意，透過官方社群帳號親自到貼文下方留言打氣：「謝謝你的分享，祝福二寶平安健康，乖乖敖大漢。」讓不少網友紛紛留言大讚「選對人、做對事」、「國家和政府真的有在支持家庭」。

面對大批網友排隊詢問「10萬元到底怎麼領？」原PO也大方分享自己的申辦經驗。她透露，這筆款項是今年（2026年）才上路的中央政府元旦新政，凡是今年出生的寶寶都能受惠。

原PO指出，她是在生產三、四個月後，直接使用智慧型手機登入「勞保局E化服務系統」進行線上申請，省去了繁瑣的紙本公文往返。在填妥基本資料後，審核通過便會收到簡訊通知，而她從申請到款項直接撥入帳戶，前後僅花費大約7個工作天。她也特別澄清，這筆10萬元的中央補助，與各縣市政府自行發放的在地生育津貼互不衝突，可以分開領取，確實大幅減輕了育兒初期的經濟重擔。

這項讓無數家長有感的「擴大生育補助方案─生育給付PLUS」，是行政院為了全面翻轉台灣少子女化困境，編列公務預算力推的便民新政：

每胎確保達10萬：規劃讓女性國民（含外籍配偶）在請領既有的社會保險（如勞保、公保、軍保）生育給付時，若金額不足，將由政府預算加計補助，確保每胎最終都能實領達10萬元。 無保險者同樣照顧：若是未參加任何社會保險的媽媽，政府亦會直接發給10萬元的生育補助。 多胞胎等比例增給：若幸運懷上雙胞胎或多胞胎的家庭，發放金額將依比例翻倍增給（如雙胞胎發放20萬元）。 免額外手續：具備社保身分的被保險人在申請原保險給付時即會一併連動辦理，不需另外跑流程，達到簡政便民的效益。

不少繳稅族在貼文下方感性留言，表示看到自己的稅金能切實轉化為支持下一代成長的動力，感到非常欣慰與開心，紛紛向全台辛苦育兒的偉大媽媽們致敬。