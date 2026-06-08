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日本女生曝辨識法 「3詞彙」一聽就知道是台灣人

聯合新聞網／ 綜合報導
來自大阪的日本女子Erica分享，身為日本人的她在海外生活時，有一些關鍵詞能讓她迅速辨識出「這是台灣人」。 示意圖／AI生成
來自大阪的日本女子Erica分享，身為日本人的她在海外生活時，有一些關鍵詞能讓她迅速辨識出「這是台灣人」。 示意圖／AI生成

來自大阪日本女子Erica在Instagram分享，身為日本人的她在海外生活時，常需要分辨台灣人與中國人。她表示，雖然兩者都使用中文，有時僅靠發音並不容易判斷，但在實際對話中，仍有一些關鍵詞能讓她迅速辨識出「這是台灣人」。她提到，當這些詞出現時，她會非常確定對方的身分。

Erica指出，這些辨識線索包含幾個明顯的詞彙，例如「切西瓜」、「LINE PAY」，以及本土髒話。她也以較輕鬆的語氣表示，如果有人分不清台灣人與其他華語使用者，可以試著在對話中留意是否出現這些詞語，往往能成為快速判斷的依據。

相關內容也引發延伸討論，Threads上有網友提到，曾看到一篇新聞指出台灣人在韓國其實相當好辨識，甚至有韓國人認為台灣人帶有某種特定「氣息」，能夠一眼分辨。該名網友也回憶自己曾在越南旅遊時，於一間文青服飾店被店員詢問是否來自台灣，並表示對方提到「Taiwan vibe（氛圍）」與其他華人有所不同。

該則討論也引來不少留言，有人認為若進店時對招呼沒有回應，即使改用英文也無反應，可能就會被判斷為台灣客人；也有人形容台灣人給人的感覺較天真、動作較多、不拘小節，甚至有人認為短褲、涼鞋、保溫杯等生活習慣也容易被辨識。不同留言從穿著、語言反應到氣質觀察，呈現出多種對「台灣人辨識度」的理解方式。

也有留言提到，台灣人在海外常帶有一種慵懶或略顯緊張的狀態，眼神與互動方式具有某種特徵，使其在亞洲旅客中相對容易被辨識；另有網友則認為整體上亞洲人其實仍不容易區分，但台灣人確實存在某種難以具體描述的氣質，使相關討論持續延伸。

日本 中國人 台灣 大阪 華語

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