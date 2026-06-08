消滅小強100元起跳！他曝「蟑螂勇士」名單：全高雄都有支援

看到蟑螂只會尖叫逃跑嗎？一名網友近日在Threads發文貼出一張海報，表示如果住在高雄又不敢打蟑螂，可以直接向「蟑螂勇士」求救。貼文提到，短短一天內已集結超過40名願意協助打蟑螂的勇者，甚至全高雄各行政區都有人可以支援，引發大量網友朝聖討論。

原PO貼出的海報中，詳細列出多名「蟑螂勇士」的資訊，包括性別、暱稱、服務區域、服務時間及個人技能簡介等內容，收費100元起跳，並標榜「專業、快速、可靠」、「讓蟑螂無所遁形」、「蟑螂退散生活安心」等宣傳字樣。原PO也笑稱，接下來即將迎來連續大雨，蟑螂肯定四處亂竄，因此勇士們已準備好隨時出動救援。

貼文曝光後迅速累積超過12萬人瀏覽，也有網友直接報名加入勇士行列，「台北地區歡迎找我，會飛的也敢打」、「高雄鳳山我最會抓蟑螂，蜘蛛壁虎我也可以」、「新北三蘆找我」、「台南我可以幫忙打，我見蟑螂如殺父仇人」。

另一派網友則是迫切尋求協助，留言出現不少求救聲音，「我很需要！」、「為何不成立全國工會」、「有沒有屏東的！求求屏東的」、「我需要台北市內湖區跟新北市淡水區的勇者，今年夏天真的蟑螂路上多到快崩潰」、「這是什麼勇士名單」、「希望台南也有」。還有人笑道：「這是什麼大型RPG世界嗎，連打蟑螂都有冒險公會了。」