大阪勝尾寺達摩太靈？苦主做惡夢「被追」 內行人曝：放錯位置

近日有一名女網友在Threads分享自己在日本勝尾寺購買達摩後的「驚魂體驗」，表示自己因為不知道達摩不能放在臥室，結果連續兩天做惡夢，甚至夢到被巨大達摩追趕，引發網友熱烈討論。

貼文曝光後，有網友表示「勝尾寺的達摩是真的有威能，妳被巨大達摩追真的合理」、「達摩本來就是要放『家裡人最常聚集的地方』」、「太安靜神明覺得無聊，結果妳直接把祂放臥室，相當於把祂晾在那邊」、「男友的（達摩）放臥室，也是夢到被巨無霸達摩追！一樣的夢」、「買回家、放客廳、不許願、不畫眼睛，懂的都懂」、「我之前都放臥室欸，現在想想之前我好像真的很常夢到我很累」、「也是放在房間裡，已經四天都睡不好」。

但也有部分留言持不同看法，有人表示「那我放在床頭沒被追，是因為我不需要戰勝自己了嗎？」、「如果獨居又不太會有訪客，那不是放哪都一樣嗎」、「我也是放床頭，沒夢到被追耶」。

位於大阪的勝尾寺以「勝運之寺」聞名，寺內滿佈達摩不倒翁，象徵戰勝困難與自我挑戰，信徒會在願望達成後將達摩帶回寺內還願，形成特殊景觀，也成為知名參拜地標。

也有網友曾在Threads分享「勝尾寺達摩・開眼與使用流程」：