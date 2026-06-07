台灣不僅食物好吃 日人曝4優點：日本以外最想住的地方

如果要在日本以外生活，哪裡最好？一名擁有200萬粉絲的日本網紅「坊主」在X上發文選擇「台灣」作為最佳答案，理由包含食物與水果好吃、颱風來時政府會宣布停班停課、寵物友善環境，以及統一發票還能對獎等，引發日本人熱烈討論。

該貼文提到，台灣食物與水果相當美味，遇到颱風時會由政府主導宣布休息制度，此外不少店家也允許攜帶寵物進入，加上購物發票還有機會中獎，甚至可能對中高額獎金，因此認為台灣生活有不少吸引力。

留言區中，有日本網友回應「台灣物價低，薪水卻跟日本差不多」，也有人指出「想得太美好」，提到颱風放假並不代表一定有薪資保障，仍需視公司規定而定；但也有人表示，「去過台灣10次以上，但食物覺得韓國更勝一籌」。

有旅客提到台灣與日本相似之處，例如「唐吉訶德、壽司郎、咖啡店、連鎖書店等在台灣也都有」。此外，有不少正面評價表示，「台灣人很親切，也有很多人會說日文」、「毫無疑問是台灣」。