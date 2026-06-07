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台灣不僅食物好吃 日人曝4優點：日本以外最想住的地方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擁有200萬粉絲的日本網紅「坊主」在X上發文選擇「台灣」作為「如果要在日本以外生活，哪裡最好」的最佳答案。 示意圖／ingimage
一名擁有200萬粉絲的日本網紅「坊主」在X上發文選擇「台灣」作為「如果要在日本以外生活，哪裡最好」的最佳答案。 示意圖／ingimage

如果要在日本以外生活，哪裡最好？一名擁有200萬粉絲的日本網紅「坊主」在X上發文選擇「台灣」作為最佳答案，理由包含食物與水果好吃颱風來時政府會宣布停班停課寵物友善環境，以及統一發票還能對獎等，引發日本人熱烈討論。

該貼文提到，台灣食物與水果相當美味，遇到颱風時會由政府主導宣布休息制度，此外不少店家也允許攜帶寵物進入，加上購物發票還有機會中獎，甚至可能對中高額獎金，因此認為台灣生活有不少吸引力。

留言區中，有日本網友回應「台灣物價低，薪水卻跟日本差不多」，也有人指出「想得太美好」，提到颱風放假並不代表一定有薪資保障，仍需視公司規定而定；但也有人表示，「去過台灣10次以上，但食物覺得韓國更勝一籌」。

有旅客提到台灣與日本相似之處，例如「唐吉訶德、壽司郎、咖啡店、連鎖書店等在台灣也都有」。此外，有不少正面評價表示，「台灣人很親切，也有很多人會說日文」、「毫無疑問是台灣」。

日本 台灣

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