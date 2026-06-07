作家黃山料作品遭YouTuber批「史上最難看」 本人最新回應曝光

台灣作家黃山料著有《擁有過，就好》、《餘生是你，晚點沒關係》等作品，書籍多次登上誠品書店年度暢銷榜，不過近日他卻因YouTuber「多米多羅」一支評論影片陷入討論。多米多羅在影片中直批黃山料作品內容空泛、文筆薄弱，且大量使用留白與標點符號填充篇幅，影片標題更直接寫下：「黃山料的書根本史上最難看！？公審台灣最暢銷作家的大騙局！！」引發網友熱議。

多米多羅5日在YouTube發布影片，表示自己一口氣讀完黃山料6本書後，最直接的感受就是「水」。他直言：「我明明看了6本，體感只有2本」，認為黃山料多本作品的故事架構相當接近，經常圍繞戀人相愛、分開、愛而不得，或破鏡重圓等情節打轉。

除了故事套路重複，多米多羅也質疑黃山料的篇幅安排，書中常出現沒寫幾段就換行、留白的情況，甚至有不少空白頁，再加上頻繁使用「……」等標點符號，使得實際文字量明顯少於一般小說。

他進一步批評，黃山料作品中的句子像是刻意打造名言，看似深情，實際上邏輯空洞、反覆打轉，例如：「因為我們是我們，所以我們是我們，若其中一方離開了，我們便不再完整」、「我預謀著你的預謀，我偶然著你的偶然」，讓他看完忍不住開罵：「看不懂在寫三X」。

多米多羅舉例，黃山料曾形容男主角肩膀寬闊如太平洋，並寫出「上班時斯文睿智、下班後又肌肉發達」等描述，讓他認為人物描寫相當突兀。除此之外，他也質疑黃山料對場景與情緒細節的鋪陳不足，例如寫到母親家暴女兒的橋段時，只反覆呈現「（媽媽）又刺，我又叫」，卻沒有進一步描寫母親的表情、女兒除了疼痛以外的情緒、眼神變化或當下環境，導致畫面感薄弱，如同話劇劇本。

不過，多米多羅也說，黃山料的作品確實能讓部分讀者產生共鳴，覺得自己被文字理解，但他認為，這種共鳴並非來自角色刻劃深刻，而是透過貼標籤的方式讓人物變得片面，再搭配大量留白，讓讀者自行將情緒投射進去，最後再補上一句「偽名言」作為出口。

多米多羅總結，黃山料是「不合格的作家，滿分的大眾心理挑撥師」，並直言：「我覺得黃山料不是一口很深的井，是一個很淺的池塘，看一眼就見底了，但是你能在水面倒映看到自己。」

這支影片發布後，短短3天觀看數就突破70萬，不少人認同多米多羅的觀點，留言狠酸，「一棵樹會死兩次，一次是被砍倒，另一次是被做成黃山料的書」、「黃山料唯一有料的就只有他的名字」；也有人認為，多米多羅並非單純謾罵，而是從文筆、敘事技巧、故事鋪陳，到作品為何受歡迎等角度進行分析。

不過，也有網友替黃山料緩頰，認為他能成為暢銷作家，並不只是偶然。有人指出，許多傳統小說家擅長複雜情節與細膩鋪陳，但這類作品往往需要讀者投入較多時間與心力，未必能吸引平常不常閱讀的大眾；相較之下，黃山料的文字門檻較低、情緒辨識度高，剛好打中一群原本不太買書、卻願意為情感語句買單的讀者。

黃山料尚未針對多米多羅的批評正面回應，不過他昨（6日）在Instagram限時動態宣傳新書，並分享自己喜歡的一句書中內容：「很多時候，不是你不夠好，而是你所處的環境，本來就不夠健康。」