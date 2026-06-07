英國人在台灣修手機 店員曝「調貨時間」讓他超衝擊

台灣極高的生活便利性與辦事效率，總讓許多外國人來台後大開眼界。近日，一名音樂人在網路上發文表示，英國籍老公在台灣修理手機，當時店家面色沉重地道歉表示「沒現貨需要調貨」，讓習慣歐洲慢節奏的老公心涼了一半，以為要苦熬一個月，沒想到店員下一句吐出的「超短時間」，讓他當場傻眼。

這名音樂人在Threads上分享，先生在英國生活多年，早已習慣當地慢條斯理的辦事步調。日前他到台灣的通訊行修理手機螢幕時，店員突然面有難色、語帶抱歉地對他說：「不好意思我們沒現貨，得調一下喔」。

聽聞此言，這名台灣女婿心裡立刻做好最壞的打算，以為在沒有手機的情況下大概要苦熬整整一個月。沒想到，店員緊接著說出要等待的時間竟然是「1小時」，這強烈的反差與充滿戲劇性的神展開，讓他徹底見識到何謂驚人的「台灣速度」。

這段經歷曝光後，許多曾在海外生活過的台灣人紛紛點頭如搗蒜，留言大讚「台灣真的是天堂」，並分享自己被國外行政效率「折磨」的慘痛經驗對比，「剛搬到日本牽網路搞了3周，台灣只要一通電話秒通」、「在台灣去戶政更新身分證，椅子還沒坐熱就被叫去取件，日本至少要等1周」。也有網友瘋狂吐槽歐洲的金融辦事效率，「在英國開戶要跑3趟、花上1周時間，台灣只要1小時就能全部搞定」。

除了不可思議的維修與行政效率，台灣的醫療收費也意外成為網友熱議的焦點。不少人笑稱，在台灣看醫生經常會遇到類似的「反差」狀況。有網友分享：「醫生曾經超級抱歉地對我說這項藥品需要自費，結果去櫃檯結帳只要2塊錢」、「中醫師說開自費藥比較不好意思，結果最後領藥也才付了520元」，種種生活上的便利與高CP值，讓大批網友直呼生活在台灣真的太幸福。