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超商結帳吵到放棄溝通！他曝客人1步驟鬼打牆 同業齊哀：還會被嫌態度差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己是超商店員，近期問顧客是否要刷「載具」，結果雙方理解不同，一直出現溝通卡關的情況。示意圖/AI生成
一名網友分享，自己是超商店員，近期問顧客是否要刷「載具」，結果雙方理解不同，一直出現溝通卡關的情況。示意圖/AI生成

一名網友分享，自己是超商店員，近期問顧客是否要刷「載具」，結果雙方理解不同，一直出現溝通卡關的情況，引發大量服務業網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時依結帳流程，詢問客人是否需要載具，對方卻回應要用LINE Pay付款，他進一步確認是否要刷載具，客人則堅持「Line Pay已經跟載具綁在一起」。

這名網友解釋，門市系統中付款與載具需分開處理，必須先確認是否要存入載具，但客人仍反覆強調「已經綁一起」，對話幾乎無法推進。最終他選擇直接完成付款流程，並印出紙本發票，結束結帳程序。

貼文一出後，引起不少同樣身為店員的網友共鳴，紛紛表示「不知道客人哪裡來的自信，覺得自己會比實際操作的店員懂」、「一小時後Google被評論一星，說店員態度很差，連載具都能出錯」、「然後他會叫你重結，就是要存載具，因為你解釋不夠清楚，等離開後再客訴你態度惡劣」、「懂你！問有沒有會員，就回答有或沒有就好，不要給我回載具，條碼就直接督過來」、「一副自己比店員還懂的客人，真的是活該錯失雲端機會」。

事實上，現在的消費方式多元化，除了付現金之外，越來越多人採用行動支付。本站曾報導，一名網友抱怨，遇到不少客人結帳時都不事先告知付款方式，只會拿著手機在機器前拚命刷，讓他看了非常無言，直呼「當店員會通靈嗎？」。

對此，不少從事服務業的網友看了心有戚戚焉，回應「搞得好像我們會觀落陰一樣」、「還有問他們發票要載具還是印出來，在那邊回好的，是在好X小」、「我覺得最討厭的就是戴口罩安全帽然後講話故意很小聲的」。

超商 載具 店員

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