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他見IKEA停車場繳費機一幕笑「台灣人太可愛」 過來人讚：我也被救過

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到賣場消費後要離開，先到繳費機繳交停車費，卻發現機台上放了好幾張別的車主留下來的停車折抵券，讓他大讚台灣人很可愛。 示意圖／ingimage
原PO到賣場消費後要離開，先到繳費機繳交停車費，卻發現機台上放了好幾張別的車主留下來的停車折抵券，讓他大讚台灣人很可愛。 示意圖／ingimage

開車到商場、百貨公司等地停車，在取車前都會事先到繳費機繳納停車費，然後再出場，不過有一名網友日前在IKEA的繳費機發現一幕景象，讓他笑說台灣人真的很可愛。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，地點是在知名連鎖家具賣場IKEA的停車場，當時他到繳費機準備要繳費，卻發現機台的螢幕上夾了5張「停車折抵聯」，原來這是其他車主留給後面要繳費的車主使用的，貼心的舉動也讓原PO大讚「台灣人很可愛」。

IKEA的官網顯示，憑當日消費發票的停車折抵聯可至繳費機折抵。以汽車為例，消費發票不限金額可折抵1小時、滿300元可折抵2小時、滿600元可折抵3小時、滿1200元可折抵4小時，若發票滿5000元，當日停車免費。

貼文引來不少討論，留言區一片讚賞聲，「不是每個英雄都披著披風，有的會把停車折抵券留給下一個需要的人」、「舉手之勞，可以省就省，善舉」、「這是最美的風景，我也會留下來」、「善循環+1，台灣人真的太優秀，就是要互相珍惜愛護」、「這叫做將善心傳遞下去，我有多的折抵券也會放在繳費機上方，後續就看到有人也會這樣傳遞愛心」。

還有許多過來人分享自己的經驗，「我有被救過，所以我也會把多的給別人（還是希望不要貪小便宜濫用）」、「我也有被救過，所以有多的也都會放在上面（善的循環）」、「我真的被救過，痛哭流涕」、「曾經也被幫助過的我，在這感謝這些英雄」、「有被救過一次，折抵單不見了，之後都回捐」。

IKEA 停車場

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