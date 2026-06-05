只有3天該國旅還是出國？ 網曝關鍵1點：別折磨自己

國旅和出國旅行要怎麼選，常常是多數人討論的議題。有一名網友最近要離職，他打算在新工作開始之前先規劃旅行，但因為只有三天的時間可以利用，因此很猶豫到底該在台灣旅行就好，還是出國快閃？貼文引起熱議，有人直言就算去日本或香港，光搭飛機就花太多時間，因此建議待在台灣就好。

原PO在PTT以「三天兩夜會選國旅還是出國快閃？」為題發文，表示六月中將要離職，在離職和開始新工作的這段期間只有休一個星期，接著要處理家裡的事，因此只剩三天的時間可以利用。

原PO打算用這三天旅行放鬆，雖然安排國旅很足夠，但又考慮去近一點的國家快閃旅行，例如日本的福岡或沖繩，只不過不曉得會不會太趕，因此發文想問看看大家的意見。

貼文一出，多數人力推出國「秒選東京」、「能出國就出國」、「三天兩夜的話，沖繩吧」、「只有三天的話，沖繩比較適合」、「真要出國就香港或福岡」、「就算只有一天我還是選出國」、「住台北桃園的話，沖繩香港是還可以」、「二月有去沖繩三天，比國旅讚多了」。

但也有網友認為三天出國實在太趕了，「二晚搭飛機都不夠」、「我光提早兩小時登機，再加上搭飛機三小時，五個小時來回，十個小時花在這邊，不玩八天以上根本懶得出國」、「日本來回就八個小時，還沒加上機場移動、等飛機」、「出國至少要四天，不然很趕，轉職就是要耍廢，還搞得更累不值得」、「三天兩夜還出國根本是折磨自己，就算是很近的沖繩或香港也一樣」。

有些人建議選擇國旅或者待在家裡耍廢，「我的話三天會國旅，無懸念」、「三天的話，我會跑去宜蘭之類躺三天」、「國內找高級一點的外縣市飯店耍廢走走，三天太少了」、「個人會國旅，畢竟機場時間就花掉半天了」、「三天不如在家休息就好」、「我會選在家耍廢，無聊就去市區逛」。