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他將麥當勞2餐點混搭 留言一面倒大讚：這才是真正的吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
薯條是速食店必點的美味餐點之一。 示意圖／ingimage
薯條是速食店必點的美味餐點之一。 示意圖／ingimage

連鎖速食店麥當勞有許多讓人垂涎三尺的美味餐點，當中漢堡、薯條、玉米濃湯等更是人氣選擇。有一名網友自創混搭吃法，他將薯條和玉米濃湯加在一起品嚐，還問大家有誰也是會這樣做？貼文一出掀起熱烈討論。

這名網友在Threads分享自己吃麥當勞的影片，只見他將薯條倒進玉米濃湯裡，然後用湯匙將兩者攪在一起，讓薯條吸滿濃湯的湯汁，還大讚無敵好吃。原PO還問大家認為這種吃法很「邪教」，還是覺得其實混搭起來很好吃，「誰吃麥當勞也會這樣吃的？」

貼文引發眾人熱議，留言幾乎一面倒地認同這樣的吃法，「薯條+玉米濃湯，超讚的啊」、「就想像成是濃湯裡加馬鈴薯，只能說絕配」、「玉米濃湯不就是要這樣吃？」、「以前超愛，但自從玉米濃湯越來越貴就放棄了」、「薯條的鹹味+泡軟的薯條，可以讓玉米濃湯增加風味與口感，懂吃」、「這才是真正的吃法」、「超推！當你感覺吃薯條太乾吃不下，就拿去泡玉米濃湯，只不過最後湯會很鹹」。

還有老饕分享其他創意，「薯條加蛋捲冰淇淋才是正確答案」、「其實雞塊沾冰炫風也超好吃」、「試試看把沙拉和薯條加上番茄醬，丟到玉米濃湯湯裡面，我吃過蠻像蔬菜湯的」、「我喜歡番茄醬加糖配薯條，玉米濃湯加奶精球」。

其實之前網路上也有人分享薯條的創新吃法，這名網友將隔夜的薯條加在酸辣湯餃裡，還大讚「好吃」，特別的創意引來正反兩極的評論，有人力挺、也有人覺得噁心，更有網友直言「像廚餘」，同樣掀起熱議。

麥當勞 薯條

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