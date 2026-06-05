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一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛
日本藥妝店販售的「液體OK繃」是不少台灣旅客赴日必買商品，不過看似方便的護理用品，實際使用卻讓許多人留下難忘回憶。一名網友近日分享，因手掌有小傷口而塗抹液體OK繃，沒想到瞬間痛到放聲尖叫，引發大批網友共鳴。
該名網友在threads上分享，她的手掌處有一個脫皮的小傷口，她使用台人愛買的日本藥妝「液體OK蹦」，結果痛得她放聲大叫，直喊「大戰液體膠布失敗」。
文章曝光，許多人分享慘痛經驗，「車禍的時候藥局推薦我這個，結果塗了根本滿清十大酷刑…痛到真的跪地全身狂冒冷汗，差點貸款烙兄弟去砸藥局」、「別用這個，被急診醫護罵過再幫撥開過」、「很多朋友都跟我說大約痛三秒，以為我沒用過嗎？我都看見在天堂的爺爺還跟他寒暄了一會兒才恢復清醒」。
有代購業者說明使用方法，其實是要先上藥膏，然後覆蓋有藥膏的傷口，並非直接塗抹於傷口上，讓她笑說「每次日本店員都會驚訝，台灣人的勇猛」。該留言底下眾人驚呼，「我以為那個痛是消毒」、「還以為日本人，個個都是可以撐過慎刑司的狠人」、「原來台灣人都在自虐！我也是其中一」。
對此，皮膚科醫師邱品齊指出液體OK繃的主成分為「硝化纖維」（學名：纖維素硝酸酯），主要的作用可達到防水的效果，並不是所有傷口都可以使用，特別是血淋淋的傷口，直接使用恐會造成二度傷害。
邱品齊表示，液體OK繃僅適用在已經結痂的傷口上，或是傷口非常淺，如輕微刮傷、擦傷、裂傷、抓傷、磨傷等，較適合呈現直線、並未有不規則。
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