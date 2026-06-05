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台人日本自駕「腦袋停在台灣模式」 租車公司提醒牢記5件事再上路
台灣人非常喜歡到日本旅遊，當中不少人會在當地租車自駕遊玩，但出了國就必須了解當地交通法規和習慣，千萬不要將在台灣的開車習慣帶到國外。臉書粉專「豐田租車新札幌」就列出5個台灣人在日本開車的NG行為，提醒大家去日本自駕前，先把台灣的開車習慣放一邊。
臉書粉專「豐田租車新札幌」發文表示，許多台灣旅客並非駕駛技術不足，而是將在台灣的開車習慣帶到日本，容易因不熟悉當地交通規則而發生違規或事故。尤其在北海道，道路筆直寬闊、車流量較少，駕駛人更容易因放鬆警戒而提高風險。
粉專列出5項在日本自駕必須牢記的重點：
第一，見到「止まれ」標誌務必完全停車。日本道路上的倒三角標誌「止まれ」（停止），代表駕駛人必須將車輛完全停下，確認沒有人車才能通行，而非僅減速通過。
第二，時刻提醒自己靠左行駛。日本採左側通行制度，與台灣相反。許多外國旅客在轉彎、駛離停車場或剛上路時，容易因習慣問題誤入錯誤車道，因此建議駕駛人隨時提醒自己「靠左行駛」。
第三，遇到野生動物切勿急打方向盤。粉專表示，北海道經常出現鹿隻穿越道路的情況，當地最常發生的事故並非直接撞上動物，而是駕駛人因緊急閃避導致車輛失控翻覆。正確做法應為握穩方向盤並減速，千萬不要急轉彎。
第四，大彎慢慢轉。在日本開車轉彎時除了要禮讓以外，千萬不要用台灣那套「切西瓜」左轉，慢慢轉就好，不用擔心日本人會對你按喇叭，「日本人比你想像的還佛系」。
第五，長途駕駛應適時休息。粉專表示在北海道開車，「兩小時車程」與台灣的「兩小時」感受截然不同。長時間行駛於筆直道路上，再加上景色優美，精神容易鬆懈，恍神比超速還更危險。
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