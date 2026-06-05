台人日本自駕「腦袋停在台灣模式」 租車公司提醒牢記5件事再上路

台灣人非常喜歡到日本旅遊，當中不少人會在當地租車自駕遊玩，但出了國就必須了解當地交通法規和習慣，千萬不要將在台灣的開車習慣帶到國外。臉書粉專「豐田租車新札幌」就列出5個台灣人在日本開車的NG行為，提醒大家去日本自駕前，先把台灣的開車習慣放一邊。

臉書粉專「豐田租車新札幌」發文表示，許多台灣旅客並非駕駛技術不足，而是將在台灣的開車習慣帶到日本，容易因不熟悉當地交通規則而發生違規或事故。尤其在北海道，道路筆直寬闊、車流量較少，駕駛人更容易因放鬆警戒而提高風險。

粉專列出5項在日本自駕必須牢記的重點：