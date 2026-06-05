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星巴克買一送一想不同冰量…他用計騙到店員！網痛批：奧客

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克買一送一活動限定兩杯容量、冰熱、口味需相同。圖為星巴克愿秀門市。 圖／統一超提供
星巴克買一送一活動限定兩杯容量、冰熱、口味需相同。圖為星巴克愿秀門市。 圖／統一超提供

星巴克買一送一的活動通常要求顧客購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲品。一名網友發文，稱他和同事去星巴克買飲料時，由於兩人希望的冰量不同，同事使出了「小聰明」，最後成功拿到冰量不同的飲料。但多數網友卻認為同事的做法很沒水準，想要客製化可以事先跟店員說，這樣簡直是奧客行為。

一名網友在Threads發文，表示近期他和同事去星巴克買飲料，剛好遇上買一送一的活動，規定兩杯飲料甜度與冰塊皆要相同，但他想要少冰、同事想去冰，在不確定店員是否會通融的情形下，同事開始了「小聰明」的操作。

原PO描述，同事先故意請店員做兩杯都「少冰」的飲料，等製作完成後，再說剛剛點的是「去冰」，如此一來店員就以為是自己聽錯，立刻道歉並承諾重做，到這一步同事又故作體貼說：「沒關係啦，不用全部重做，換一杯就好。」最終成功拿到冰量不同的兩杯飲料。

原PO當下傻眼，但也佩服同事的招數，不但讓店員誤認是自己的錯，同事自己還變成體諒店員的「好人」。不過仍不禁覺得，雖然臨場反應強卻「有點壞」，也想請教網友身邊是否有這種聰明的人。

此文一出，多數網友批評同事根本就是奧客，並不認同此做法。有網友指出，買一送一的冰量可以不一樣，點餐時講明即可，這種做法很沒水準；更有網友勸原PO離這位同事遠一點，他會這樣對待店員，「代表他哪天也會這樣對你」。

還有人勸告原PO要留意這種行為，他身為店員，其實知道有些顧客會耍小聰明，因此會去調閱監控自行確認，一旦發現顧客在故意為難，等到下次消費時，就會提高音量與多次確認，餐飲人員通常都是很敏銳的。

甚至有會計師網友說，這種小聰明的人在會計事務所很常見，無論是他親身碰到或同業遇到的，都很符合「狡猾」與「狡詐」的特點；他分析，此類人最喜歡出事時拉其他人當墊背，自己卻像沒事一樣高歌離席，遇到類似情況要格外小心。

星巴克怎麼點餐才不會造成店員的困擾呢？一名女網友分享星巴克點餐指南，進到店裡的點餐公式為「特選+冰/熱+容量+飲料+客製化」，並提醒民眾買一送一活動只能在「門市」內排隊使用，不接受車道和電話預訂，時間是從早上11點到晚上8點，每人一次只能買兩組共4杯，避免有人一次買太多，讓後面的客人等太久。

星巴克 奧客 飲料

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星巴克買一送一的活動通常要求顧客購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲品。一名網友發文，稱他和同事去星巴克買飲料時，為了使店員做兩杯冰量不一樣的飲料，利用了「小聰明」的方法，最後成功拿到冰量不一致的飲料，同事的行為讓原PO讚嘆「真的很聰明」，但多數網友卻認為同事的做法很沒水準，想要客製化可以事先跟店員說，這種作法簡直是奧客行為。

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