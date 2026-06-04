港點為何都3個一籠？4人吃飯超尷尬 內行揭背後原因

許多人到港式餐廳用餐，會發現上桌的點心好像都是「3個一份」。一名網友就好奇提問，為何港點不論燒賣、蒸餃或蘿蔔糕，常常都是3個一份，若剛好4個人同行，總會有人分不到。貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，自己到港式飲茶用餐時發現，許多港點份量都以3個為主，讓4人用餐時經常出現不好分食的情況，因此好奇背後是否有特殊原因，「4個人吃，總有1個人要吃空氣？」

對此，有網友表示，「這樣才會買第二盤」、「是通貨膨脹，從前是一籠4個蝦餃」、「很多茶餐廳都可以加點成複數，方便每人一個！」也有人認為，港點不一定都是3的倍數，件數多寡仍取決於價格與份量，「蝦餃以前是貴價點心，所以少一粒才符合價錢。」另有網友開玩笑說，「因為4個人就要打麻將了，港點是等人的時候吃的。」

此外，也有網友分享香港飲茶文化中的「一盅兩件」。所謂「一盅」，指的是有蓋子的茶杯，廣東人稱為焗盅，一般則稱為蓋碗；早期在茶樓喝茶時，每個人可以選擇自己喜歡的香片、普洱等茶種飲品，和現代多以一大壺茶共享的方式不同。

至於「兩件點心」，指的並不是兩個點心，而是兩種類型的點心，通常以價格較親民的小點為主，另外也有中點、大點等分類。茶樓裡點心種類眾多，蝦餃、燒賣、蘿蔔糕等都相當常見，點上幾款不同品項搭配茶飲，也是不少人熟悉的飲茶日常。

不過，為什麼一籠點心常見3個？網友指出，可能與定價、份量、美感、文化等有關。若點心份量較少，價格不會太高，也能讓客人多點幾款不同品項；從擺盤角度來看，3個點心放在籠內也較容易呈現平衡美感。

另外，廣東文化對數字「3」的理解，帶有穩固、情義的象徵，例如鐵三角、桃園三結義等，因此部分港點便以3個為一份呈現。不過實際份量仍會因店家、品項與價格不同而有所差異。