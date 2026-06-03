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越清淡越貴？ 網揭「健康餐盒」驚人成本：1烹調法超耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業者指出，健康餐因調味少，對食材新鮮度要求極高，因此價格較貴。示意圖。聯合報系資料照
餐飲業者指出，健康餐因調味少，對食材新鮮度要求極高，因此價格較貴。示意圖。聯合報系資料照

現代人注重飲食健康，標榜低油、低鹽的「健康餐盒」如雨後春筍般出現。然而，不少民眾在購買時總有疑問：「明明都是原形食物，也沒什麼調味料，為什麼價格總是比一般便當貴上許多？」對此，許多內行網友與餐飲業者紛紛出面解密，點出背後隱藏的「食材新鮮度」與「烹調時間」兩大關鍵成本。

針對健康餐盒價格居高不下的現象，Threads上網友們一致認為「食材品質」是最大的成本差異。一般傳統便當店多半使用重油、重鹹，或是經過油炸、滷製的加工食品，這些重口味的烹調方式，能夠掩蓋住品質較差或不夠新鮮的食材味道。

相反地，健康餐盒標榜清淡、低調味，這也讓食材本身的味道無所遁形。有網友直言：「沒什麼調味，如果品質不好一吃就知道，店家根本不敢用快壞掉的食材。」為了維持口感與甜度，業者必須挑選等級更高、更新鮮的原形食物，例如使用氣冷雞肉而非便宜的冷凍雞，這些都在無形中墊高了食材成本。

除了食材本身的進價，健康餐盒的「烹調方式」也是拉高價格的關鍵因素。有業者詳細列出成本分析，指出一般自助餐的菜與肉只要「有熟就可以」，但健康餐常見的「舒肥」料理，對溫度控制要求極高，不僅無法一次大量烹煮，且需要耗費更長的電力與時間。

此外，紫米飯、地瓜、水煮蛋，以及多樣化的蒸烤蔬菜，每一樣食材的處理都需要分開進行。相較於傳統便當店「大火快炒」的效率，健康餐的備料與烹調過程更為繁瑣。有業者無奈表示，若將精緻包材、人力、水電與店租等隱形成本算進去，一份賣150元以上的健康餐其實利潤微薄，感嘆「良心真的比較貴」。

面對清淡無味的健康餐，就有網友分享自己與同事團購了一款名為「台灣辣妹」的頂級生鮮辣椒醬。她表示，只要挖一大匙拌入飯中，無聊的便當瞬間昇華，讓她驚呼：「相見恨晚！竟然可以連吃7天健康餐！」

許多人更留言大讚：「這罐是真·辣椒醬天花板」、「舒肥雞加一下真的有夠好吃」、「加了它我才有動力吃水煮餐」。據了解，這款辣椒醬含有香菜成分，香氣濃郁且辣度極高，早已成為許多上班族抽屜裡不可或缺的下飯神物。

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