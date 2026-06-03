南韓自由行再進化！手機直接嗶進站 粉專讚：Apple Pay也能加值

液體別再上飛機置物櫃！近日一名網友在Threads分享搭乘越南航空時遇到的特殊景象。原PO表示，當天疑似有乘客攜帶的酒瓶在上方置物櫃內破裂，飛機起飛後液體一路往後方滲漏，導致後排乘客接連遭殃，直呼「越想越好笑」。從曝光影片可見，不少乘客頻頻拿衛生紙擦拭頭上的置物櫃，甚至直接用衛生紙吸附不斷滴落的液體。

2026-06-03 12:39