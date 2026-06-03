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南韓自由行再進化！手機直接嗶進站 粉專讚：Apple Pay也能加值

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，南韓交通支付方式近年出現不少變化，想替T-money交通卡加值，如今只要透過手機就能完成大部分操作。示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，南韓交通支付方式近年出現不少變化，想替T-money交通卡加值，如今只要透過手機就能完成大部分操作。示意圖／ingimage

南韓自由行還在準備一堆零錢搭地鐵嗎？旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，南韓交通支付方式近年出現不少變化，過去旅客想替T-money交通卡加值，往往得特地跑便利商店或地鐵站機台，身上也得準備韓元現金，如今只要透過手機就能完成大部分操作。

粉專指出，現在只要下載Mobile T-money，就能直接替T-money進行儲值，甚至可透過Apple Pay付款。實際搭乘地鐵或公車時，也能像日本Suica一樣，直接以手機感應進出站，不必再額外攜帶實體交通卡。對於習慣使用手機支付的旅客來說，整體便利性提升不少。

不過粉專也提醒，實際測試後發現，並非所有信用卡都能順利完成儲值，因此建議旅客仍可多準備一張備用信用卡，或保留少量現金作為備案。對近期準備前往首爾自由行的人而言，若能事先設定完成，到當地後就能省下排隊加值與找零的時間。

事實上，Threads近期也有不少網友分享相同體驗。有網友表示「原來來南韓可以下載手機版T-money，太方便了」。也有人說過去總要先換韓元現金、再跑地鐵站加值，如今直接把T-money加入Apple Wallet後就能線上儲值，到南韓立刻使用，大幅減少攜帶現金的需求。

另外網友也同樣指出，目前Mobile T-money雖然仍有部分限制，例如部分情況下僅支援Mastercard，且採美元結算，但仍被認為是相當大的進步「終於不用為了交通換好多韓元」、「加入Apple錢包後現在可以直接海外儲值了」、「手機直接逼逼付款，跟西瓜卡一樣方便」。

出國旅遊 南韓 自由行 首爾 Apple Pay 信用卡

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