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飛機起飛竟下「酒雨」？乘客狂拿衛生紙吸水 苦主憶：曾抬頭喝咖啡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搭機時，疑似有乘客攜帶的酒瓶在上方置物櫃內破裂，起飛後液體一路滲漏，只能克難的用衛生紙吸水。 示意圖／ingimage
一名網友搭機時，疑似有乘客攜帶的酒瓶在上方置物櫃內破裂，起飛後液體一路滲漏，只能克難的用衛生紙吸水。 示意圖／ingimage

液體別再放上飛機置物櫃！近日一名網友在Threads分享搭乘越南航空時遇到的特殊景象。原PO表示，當天疑似有乘客攜帶的酒瓶在上方置物櫃內破裂，飛機起飛後液體一路往後方滲漏，導致後排乘客接連遭殃。從曝光影片可見，不少乘客頻頻用衛生紙吸附不斷滴落的液體，甚至直接把衛生紙塞進置物櫃縫隙。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友立刻聯想到航空公司平時的提醒，「難怪有空服人員說，裝有液體的不要放在上方置物櫃」、「液體不要放上方置物櫃，不知道為什麼就是有人聽不懂人話」、「我需要的是杯子，不是衛生紙」。但也有網友遇過，在機上買免稅酒後，空服員將酒放進上方置物櫃。

另有苦主分享自身經驗，「我還曾經抬頭就喝到咖啡，到底是誰把咖啡放到置物櫃上」、「有一次機場下大雨，起飛不久後附近的置物櫃開始滴水，引起一陣騷動，我心裡想『下大雨滴水有什麼好大驚小怪的』，才突然想起不對！我在飛機上」，透露最後才發現原來是有人保溫瓶沒關好。

其實乘客將液體放在飛機上方置物櫃釀災不是新鮮事。今年初也有網友在Threads發文抱怨，搭機時看到空服員忙著清理打翻的水壺。原PO表示，航空公司早已提醒旅客不要將水壺放在上方置物櫃，卻仍有乘客不聽勸，導致飛機起飛後水大量流出，空服員除了要清理現場，還得安撫被潑濕的乘客。

該事件當時同樣引發大量共鳴，不少網友分享類似遭遇，「我前幾天搭國泰的時候，後座有位大媽也是硬要放水壺，空服員就一直跟她說不行放」、「曾經的苦主路過，老人帶保溫杯放上面也是沒鎖緊，我的相機包放旁邊也是被弄濕」、「之前當過水簾洞苦主，跟隔壁阿姨說不行把水放上面，她卻說沒關係，後來直接變水濂洞」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飛機 空服員

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