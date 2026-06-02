紅到海外！台灣粉絲搶BTS演唱會門票 祈求月老「牽線」保佑

韓國男團防彈少年團（BTS）的台灣粉絲近期紛紛求助於月老星君，希望透過掌管姻緣的神明「牽線」，成功搶到高雄演唱會的門票。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，26歲的莊小姐表示：「真的，BTS演唱會門票太難搶了，所以大家都說，就是拜月老會最靈驗這樣，因為畢竟它也是另外的一種緣分。希望月老可以幫我把它牽起來。」

上週末，一群以BTS粉絲為主的K-pop粉絲在台北萬華龍山寺的供桌上擺滿BTS代表色紫色包裝的零食，以及周邊商品、演唱會座位圖和願望清單，向月老祈求一線希望。

這股風潮於幾年前在社群媒體上開始。台灣K-pop粉絲相信，月老能用紅線牽起有緣人，也希望能幫助粉絲與演唱會座位「牽線」。22歲葉姓大學生表示：「心誠則靈。」

BTS上一次全員在台灣開唱是在2018年。這個團體今年稍早展開萬眾期待的世界巡演，將於11月19日、21日及22日在高雄進行3場演出。