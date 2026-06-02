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日本福岡1伴手禮爆紅！她見「別人購物籃至少20條」 網齊讚：超級好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近期去日本福岡旅遊，回程在機場發現不少人都在掃貨1項伴手禮。圖為博多車站前街景。 示意圖／Pakutaso
一名女網友近期去日本福岡旅遊，回程在機場發現不少人都在掃貨1項伴手禮。圖為博多車站前街景。 示意圖／Pakutaso

一名女網友分享，近期去日本福岡旅遊，回程在機場發現不少人都在掃貨1項伴手禮，甚至一次就是購買20個以上！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」發文，近期在福岡機場伴手禮店，看到不少旅客的購物籃內都裝滿「Yamaya」的明太子麵包，一條售價約台幣80元，她也跟著買一箱帶回台灣，分送給親友品嘗後，都獲得好評。

貼文一出後，不少吃過的網友都認同必買，「福岡機場明太子麵包一定要買」、「上次去我也買了一箱」、「這個真的超級好吃」、「後悔才買4條，真的好吃」、「我也買了4條，感覺好像不夠吃」、「難怪每次去日本要買，都沒貨，好扯」、「回台灣後烤箱稍微加熱一下，那個香氣一出來，好吃」。

日本向來給人乾淨整潔的印象，本站曾報導，一名網友分享到福岡旅遊時，被街頭飄散的氣味嚇了一跳，因為瀰漫著一股「腳臭+死老鼠味」。

不少網友都有相同經驗，而且點名是拉麵的問題，「剛回來，真的超臭，我不確定是什麼，真的是豚骨拉麵的味道嗎？」、「第一次聞到有點嚇到，屍臭味+嘔吐味超級噁」、「我都跟朋友說很像濕掉的臭襪子，不過聞的時候臭，吃的時候就沒什麼臭味」、「在福岡絕對不要輕易走進拉麵店，不然你的嗅覺會臭一整天」、「我是去一幸舍，真的好臭，一家小小的店，彷彿有十個廣志在裡面」。

留言區中也有住在福岡的台灣人解答，指出這股臭味是豬臭味，因日本的豬肉有「閹割」之分，沒閹割的豬會較臭，而九州又是拉麵發祥地，有許多這種味道重的拉麵。反觀現代口味的拉麵大多是已閹割的豬肉，味道就沒這麼重。

伴手禮 福岡 日本 麵包

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