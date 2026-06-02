新北1老街人潮大減、假日冷清！網曝沒落關鍵：附近3個都一樣

一名網友分享，近期前往新北市鶯歌老街，發現昔日需要大排長龍的店家，如今幾乎不用等待，甚至有不少店面直接拉下鐵門休息，讓他不禁感嘆與過去熱鬧景象差距甚大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期假日下午3點左右前往鶯歌老街，發現徒步區內人潮零零落落，整體氛圍明顯不如過去熱鬧。回憶3年前到訪時，街上仍有不少遊客，如今卻冷清許多，甚至以往大排長龍的店家，如今都能直接購買，讓他好奇發問：「這種人潮正常嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「正常，鶯歌已經漸漸沒落了」、「如果沒有什麼特殊活動的話，是真的差滿多」、「超級無聊的地方，全台8成叫老街的都可以關一關了」、「問問新北市政府觀光局到底在幹嘛吧」、「鶯歌、三峽、大溪老街都差不多，東西貴又難吃無聊」、「附近三個鶯歌、三峽、大溪老街內容都半斤八兩，叫侯友宜跟張善政整治一下吧」。

此外，也有網友回應「台灣老街一直用複製模式，而且老街的東西越來越貴，我去大溪、安坑老街，人都沒有以前多」、「鶯歌最近一次人潮爆炸是5月慶典，市府在美術館放煙火才人潮爆炸，不然聽說美術館連假日蚊子都比訪客多」、「有個說法是，裡面賣的東西你可以在網拍上買到，那老街還剩下啥可以去逛？」。

事實上，不只鶯歌老街，連知名景點淡水老街人潮也越來越少。本站曾報導，一名網友分享，近期淡水老街人潮少了很多，完全不像10年前水洩不通的樣子，直言「以前要排隊的霜淇淋，現在沒人排了，旁邊取代的是夾娃娃機店」，好奇淡水老街是怎沒落的？

對此，不少網友都表示「誰要去淡水曬太陽，人都躲到賣場、百貨、室內遊樂好嗎」、「老街上班超過10年，就一成不變，沒在規劃更新，整條街就只賣那幾樣，久了就沒人了，現在人都去對岸八里了」、「老實說，對岸的八里比較符合踏青的設計」、「夜市有的其他地方都有，名產也能網購」、「萬年不變的小吃，去兩三次就膩了」。

不過，也有網友持相反意見，指出「太熱，傍晚以後人會多」、「才15點誰會選這時間出來？」、「這條是金色水岸，非老街」、「沒落？人多到爆，擠死了好嗎？你不能故意在特定時間去拍某個角落，然後就高興的上網PO文帶風向」、「這邊不是鬧區吧，老街在另一邊」、「明明人就超多，一堆人還排隊搭船」。